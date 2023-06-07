وحدة تكافؤ الفرص بالبحيرة تنظم ندوة حول التمكين الاقتصادي للمرأة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، برئاسة نجلاء عباس بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده ندوة توعوية تناولت شرح التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة ومحاربة الشائعات وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل ، وذلك بحضور ممثلين عن الوحدة المحلية والصحة لفيف من الرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات وطلبة الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني

وتناولت الندوة جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الأفكار والبيئة التسويقية التي تساعد على ترويج منتجاتهم وتسويقها وتقديم كل متطلباتهم وتنفيذ مشاريع متنوعة بكل المجالات سواء تسويقي أو خدمي أو حرفي أو تسمين وآلات زراعية ومنتجات يدوية وسجاد ومشروعات صديقة للبيئة .

وعلى هامش الندوة ، تابعت مدير وحدة تكافؤ الفرص أعمال الدورة التدريبية على أعمال الخياطة والتي يتم تنفيذها بجمعية ( قبس من نور) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على إستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ووضع الآليات الداعمة لتعزيز دورها في المجتمع، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية وورش العمل لتنمية الوعي المجتمعي ‎بقضايا المرأة على كافة الأصعدة وخاصةً بالقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة .