قيمة المصروفات الدراسية في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية 2023

أعلنت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 في مختلف المحافظات.

وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية في مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الأول: 6000 جنيه مصري.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للالتحاق بمدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة: القاهرة (مدينة نصر)، والجيزة (الشيخ زايد)، والإسكندرية، والدقهلية (المنصورة)، والسويس، والمنيا، والوادي الجديد.

وتمتد فترة التقديم في مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية من يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2023 حتى يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023.

وتشمل التخصصات في مدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية: اتصالات، وبرمجة وتطوير المواقع، وشبكات وأمن المعلومات.

وتؤهل الدراسة في مدارس WE للاتصالات والتكنولوجيا، الطالب لاستكمال الدراسة الجامعية عقب الحصول علي شهادة الدبلوم في كليتي حاسبات ومعلومات وهندسة بأقسام اتصالات وشبكات وكهرباء، والدراسة فيها مجانية ومنحة مقدمة من الشركة.

شروط القبول في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

ويشترط القبول في مدرسة WE للاتصالات والتكنولوجيا، أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية، وألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر من العام الدراسي عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

رابط التقديم في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية

للتقديم بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، يرجى الضغط هنا



ولإتاحة الفرصة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الازهرية، وطلاب المدارس الدولية والعائدين (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام السابق والراغبين في تغير نوعية التعليم التقدم للتسجيل من هنا

وللاطلاع على طريقة التقديم يرجى مشاهدة الفيديو من هنا

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وتعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذجًا متطورًا من التعليم الفني تطبق المعايير الدولية في عمليه التدريس والتدريب داخل هذه المدارس.

ويميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية وجود شريك خاص مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بالمنظومة التعليمية الفنية داخل مصر.

وتعتمد مدارس التكنولوجيا التطبيقية على التدريب العملي في شركات خاصة بالشريك الصناعي بأعلى الأنظمة العالمية واتاحه الفرصة للمتفوقين من خريجي المدارس بالتعيين فيها والحصول على شهادات خبرة خلال فترة التدريب.