كلام فى الهوا

الجمعة 30/يونيو/2023 - 09:30 ص 6/30/2023 9:30:35 AM

يقول قائد عسكرى أمريكى إن تنفيذ خطة جيدة بقوة الآن أفضل من خطة مثالية يتم تنفيذها لاحقاً، أى أن من الأمور السلبية الاستغراق طويلاً فى التفكير قبل قرار مشكلة تطرأ عليك فتضيع الفرص من بين يديك، الأمر الذى يقوض قدرتك على أداء عملك بكفاءة طالما تتراكم عليك المشكلات. لذلك عليك أن تتعلم سرعة اتخاذ القرار فى الوقت المناسب. هنا يقول المثل الشعبى «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد»، وهذا المثل يطلب منا أنه يجب عليه عمل اليوم اليوم، والغد عليك بإنجاز عمل الغد، وإلا سوف تظل المشكلات متراكمة عليك فتنكسر شيئاً فشيئًا. من ثم أصبح معيار الوقت المناسب عنصراً مهماً فى اتخاذ القرار الصحيح، وتذكر أنك لست مجبراً على اتخاذ قرار ما قبل تفكير فى ملائمته الوقت، ولكن لا تؤجله أيضاً بحجة أنك لست مستعداً له بعد. الفكرة أنه يجب التوازن بين الاستعداد والوقت لاتخاذ القرار المناسب وإلا أصبح القرار فى ذاته مشكلة. هذا التوازن لا يأتى إلا بالحوار والمشورة والاستماع إلى آراء الاختصاصيين. وهنا فقط تكون رجلًا ديمقراطيًا وكل قراراتك تكون مناسبة فى وقتها المناسب.

لم نقصد أحدًا!