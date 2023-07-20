مد فترة التقديم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس القادم.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، وتعويضًا عن أيام العطلات الرسمية خلال شهر يوليو الجاري.

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد قد أعلن عن فتح باب التقديم أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات خلال الفترة من 15 وحتى 27 يوليو الجاري.

كليات اختبارات القدرات 2023

وتُجرى اختبارات القدرات في عدد من الكليات ذات الطابع العملي التطبيقي مما يتطلب من الطالب امتلاك مهارات واستعدادات خاصة تُمكنه من التفوق الدراسي في هذا المجال.

وهذه الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات هي: (كليات الفنون الجميلة (تخصص فنون)، وكليات الفنون الجميلة (تخصص عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية، وكليات التربية الفنية، وكليات التربية الموسيقية، وكليات التربية النوعية أقسام (التربية الفنية، والتربية الموسيقية، والمسرح التربوي)، وكليات التربية الرياضية، وشُعب (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية جامعة السويس).

وأهابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطلاب الثانوية العامة بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) لأداء اختبارات القدرات.

قواعد اختبارات القدرات 2023

وتشمل ضوابط اختبارات القدرات منع الحضور بالتليفون المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائيًا بدخولها قاعة الاختبار، والحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، وأن يعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق فقط.

كما تشمل الضوابط منع أولياء الأمور بدخول الكليات أثناء اختبارات القدرات، مع السماح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، ومنع تصوير الاختبار، وفي حالة تخلف الطالب عن موعد اختبار القدرات الذي قام بحجزه فعليه الرجوع إلى الكلية لتحديد ميعاد آخر والتقدم بعذر تقبله الكلية وعلى الكلية تحديد ميعاد الطالب حتى انتهاء المواعيد

المحددة من قبل مكتب التنسيق.