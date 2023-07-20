نتيجة الثانوية العامة 2023.. يترقب طلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأيام المقبلة، لمعرفة الكليات المناسبة لمجموعهم لتحقيق حلم طال انتظاره ولإنهاء الرحلة.

خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣، وذلك من خلال التسجيل وإدخال رقم الجلوس فقط للحصول عليها، من خلال اتباع عدة خطوات يمكن التعرف عليها فيما يلي:

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٣ بإدخال الاسم رباعيًا.

تسجيل رقم الجلوس الخاص بطالب الثانوية العامة.

تحديد الشعبة الخاصة بطالب الثانوية العامة.

إدخال البريد الإلكتروني الذي يتم إرسال عليه نتيجة الثانوية العامة فيما بعد.

إدخال المحافظة التي يعيش بها طالب الثانوية العامة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن مؤشرات ونسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرًا إلى أن نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 مرتفعة عن نسب النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الماضي.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأشار إلى أنه طبقاً لمؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، نسبة طلاب الثانوية العامة الحاصلين على 95% فأكثر من الدرجة الكلية الخاصة بكل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2023 كبيرة، كما أن مؤشرات النجاح بـ نتيجة الثانوية العامة 2023 تسير إلى استيعاب الطلاب لنظام أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمدة على قياس مهارات الفهم عند الطالب وليس الحفظ.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، حيث يتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والحصول عليها عقب إعلانها رسمياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.