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الجمعة 14 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"ماذا بينك وبين الله".. إمام صعدت روحه على المنبر أثناء خطبة الجمعة

مسجد
مسجد

"حسن الخاتمة"، توفى إمام وخطيب على المنبر أثناء أداء خطبة الجمعة اليوم، ولفظ الشيخ محمد عبده عنتيلي، أنفاسه الأخيرة خلال خطبة الجمعة، بمسجد عزبة "خط النار"، بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية.

وفاة إمام وخطيب على منبر مسجد

تواجد الشيخ محمد عبده، في المسجد لإلقاء خطبة الجمعة، وتحدث في الجزء الأول من الخطبة عن "فضائل الاستغفار"، بحسب ما نقله عدد من الأهالي والجيران.

الإمام والخطيب

 

الإمام والخطيب

ونشر عدد من جيران المتوفي، منشورات لهم عن وفاة الإمام والخطيب، وأكدوا أنه على خلق جيدة ومحبوب بين المواطنين ويحترمه الكبير والصغير، كما أنهم أشادوا بأخلاقه الحميدة، وبعضهم أكدوا على أن المتوفي كان بصحة جيدة.

 

الشيخ محمد عبده هو خطيب محفظ قرآن وخطيب مكافأة بإدارة أوقاف القصاصين، وهو إمام المسجد المخصص لخطبة الجمعة الأسبوعية في منذ أكثر من 5 سنوات، وقدمت مديرية أوقاف الإسماعيلية خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يغفر الله ويجعله في جنات الفردوس.

 

وتوفي متأثرا بأزمة قلبية تعرض لها خلال خطبة الجمعة بأحد مساجد مركز ومدينة القصاصين نقل على إثرها إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

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