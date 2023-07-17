الثانوية العامة.. روشتة خبير نفسي لانتظار النتيجة

نتيجة الثانوية العامة، تتصدر اهتمام عدد كبير من المصريين في الأيام الحالية، وبالأخص طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور وأقاربهم، وذلك عقب الانتهاء من أداء آخر مادة بامتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الماضي، وبالتزامن مع انتظار النتيجة تسيطر حالة من القلق والخوف على كل من الطلاب وأولياء الأمور.

أعراض نفسية تواجه طلاب الثانوية العامة.. نصائح لأولياء الأمور

وهذه الفترة هي التي يعتقد البعض أنها من تحدد مصيرهم ومستقبلهم القادم، ولابد من أن يكون هناك عدد من الإشاراءات التي يعتمد عليها الطالب وولي الأمر في هذه الفترة حتى لا يتعرض لأي أزمة نفسية تصيبة بأي عرض جسدي.

أكد د. جمال فرويز، الطبيب النفسي، أن هناك عدد من الطلاب الذي يعانوا من أرق نفسي شديد في فترة انتظار نتجية الثانوية العامة، وهذا الأرق يختلف من شخصية لأخرى، موضحًا أن هناك عدد من التمارين النفسية التي من الممكن أن تخفف هذه الفترة على الطلاب، إلا أن هناك شخصيات والتي يمكن أن يتم وصفها بالشخصيات العصبية، بأنها تظل في هذه الضغط النفسي والعصبي حتى ظهور نتيجة الثانوية العامة ونجاحها.

امتحان الثانوية العامة 2023

وأضاف “فرويز”، خلال تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، أن الشخصيات العصبية يجب عليهم ممارسة أحد التمارين التي تخفف من وطئ الضغط النفسي الذي يمرون به، متابعًا: "التمرين أنه يجلس على الكرسي ويضع يده على رجله ويغلق عينه"، موضحًا أن هذا التمرين من الممكن ان يساعده في هذه الفترة.

وأوضح أن الشخصيات الطبيعية من الممكن أن يلجؤ في هذه الفترة وانتظار نتيجة الثانوية العامة، أن يكثر من فترات الراحة والابتعاد عن الأحاديث عن المذاكرة والنتيجة وأن يشغل نفسه بالخروج وزيارته أقاربه ويحاول أن يفصل ذهنه عن انتظار نتيجة الثانوية العامة، مشددًا على أنه من الممكن أن يكون هناك أعراض جسمانية وتوترية كجفاف حلق ورعشة وضربات قلب وعصر الهدم.

ونصح أولياء الأمور لطلاب الثانوية، أن يخففوا على أولادهم ولا يتحدثون معهم عن نتيجة الثانوية العامة، ولا يدخلوهم في مقارنة مع أقرانهم من الطلاب، ولابد أن يكون الحديث في إطار الحب والاستماع لهم.