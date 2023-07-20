حسم التشكيل الجديد للمجالس التصديرية.. نوفمبر القادم

يحسم وزير التجارة والصناعة أوائل نوفمبر القادم بصفته الوزير المختص التشكيلات الجديدة لنحو 13 مجلسًا تصديريًا بعد انقضاء فترتها القانونية.

يذكر أن مدة عمل المجالس التصديرية «3» سنوات، وكانت قد انتهت فى مايو الماضى من العام الجارى، ثم أصدر وزير التجارة قرارًا بتمديد عمل المجالس لمدة 6 أشهر تنتهى فى فى العاشر من نوفمبر القادم، وهو ما يتطلب من الوزير المختص إصدار قرار بإعادة تشكيل المجالس.

تشمل المجالس، التصديرى للصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، الجلود، الحرف اليدوية، الاستثمار العقارى، الطباعة، الغزل، والنسيج، الحاصلات الزراعية، الملابس الجاهزة، الأدوية ومستحضرات التجميل.

من المنتظر أن يطول التغيير عدد محدود من رؤساء رؤساء المجالس، وقد لا يستمرون ويطولهم التغيير بهدف تجديد الدماء، ووضع اهداف واستراتيجيات جديده لمنظومة التصدير المترهلة والآخذه فى الهبوط، فقيمة صادرات مصر التى تمتلك إمكانيات بشرية هائله لا تتعدى بأقصى حال من الأحوال 53 مليار دولار وهى أرقام هزيلة مقارنة بصادرات دول عربية كثيرة، لأنه من المفروض ألا تقل صادراتنا عن 150 و200 مليار دولار وهو الرقم الذى نادت بتحقيقه الدولة.

قد تطول التغييرات المرتقبة للمجالس التصديرية فى نوفمبر القادم أسماء، المهندس سعيد أحمد رئيس التصديرى للنسيج والغزل والمفروشات وهو الوحيد الذى أعلن للمقربين حوله عدم ترحيبه بالاستمرار فى رئاسة المجلس والراحة، والتفرغ لمشروعاته الخاصة بعد أن أمضى ثلاث دورات متتالية وتعد ياسمين خميس رئيس رئيس مجلس ادارة مجموعة النساجون الشرقيون هى الشخصية الأبرز لتولى هذا المنصب لكون مجموعة النساجون أكبر منتج ومصدر للسجاد فى العالم. من المنتظر أيضا عدم استمرار رئيس التصديرى للصناعات الغذائية هانى برزى وهو الآخر أمضى فترات طويلة فى منصب رئيس المجلس وفى عهده حققت الصادرات الغذائية أرقامًا لا تتناسب وكم المصانع الغذائية الموجود فى مصر. من المنتظر أيضًا أن يطول قرار التغيير أسماء رؤساء مجالس، الكيماوية خالد أبوالمكارم، والمهندسين شريف الصياد، وإيهاب درياس فى الأثاث، وعبدالحميد الدمرداش رئيس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومارى بشارة رئيس التصديرى للملابس الجاهزة وهو القطاع الذى يشهد انتكاسة غير مسبوقة فى أرقام التصدير، وهو القطاع المهم الذى يحتاج الى شخصية قوية فى هذه الصناعة وتحقق شركاته أرقامًا كبيرة فى التصدير من حجم مجدى طلبة، أو حسام جبر.