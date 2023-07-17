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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2023

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. أخبار نتيجة الثانوية العامة 2023، تتصدر تلك الكلمات مؤشر البحث لدى جوجل، منذ انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وهو ما يعكس مدى اهتمام الطلاب وأوليا ءالأمور بالنتيجة بغية تحديد مصير الأبناء والتحاقهم بالجامعات التي يحلمون بها.

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طريقة التقدم لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

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نصائح نفسية لطلاب قبل نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجة الثانوية العامة 2023 

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، تحظى باهتمام بالغ وموعد ظهورها، حيث أنه وفقًا للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليممن المقرر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال شهر أغسطس المقبل. 

 نتيجة الثانوية العامة

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة حال ظهورها، عبر الموقع الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الدخول على رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة من http://thanwya.emis.gov.eg/

- النقر على نتيجة الثانوية العامة.

يجب إدخال الطالب رقم الجلوس.

- النقر على عرض النتيجة.

- أخيرًا ينتظر قليلاً  لظهور نتيجة الثانوية العامة.

 امتحانات الثانوية العامة

جدير بالذكر انتهت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 بأداء امتحانات الأحياء والفلسفة والمنطق والجبر والهندسة الفراغية وأدى طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية. 

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الجريدة الورقية