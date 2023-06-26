تزامنا مع احتفال العيد.. حملات لرصد السائقين تحت تأثير المخدرات

عززت الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالشوارع والميادين لشن حملات مرورية مكثفة بالتحاليل الطبية للكشف عن مساطيل الطرق وضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر تزامناً مع احتفالات المواطنين بالعيد الاضحى المبارك.



وتكثف الإدارة حملاتها الموسعة بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وعززت من حملات الرادار، ونشر سيارات الإغاثة المرورية، وسيارات الدفع الرباعى، والدراجات البخارية، لمواجهة المواقف الطارئة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لتكثيف الحملات المرورية المكبرة لضبط جميع المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور:

أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية القرار رقم 1995 لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وتنص المادة الأولى من القرار على يستبدل بنصوص المواد أرقام 152 فقرة أولی، (220، 279) من اللائحة التنفيذية القانون المرورالنصوص الآتية:

مادة 152 فقرة أولى:

أجهزة الإطفاء: يجب أن تزود كل مركبة بأجهزة الإطفاء المطابقة للمواصفات القياسية العالمية أو المواصفات القياسية المصرية رقم 734 لسنة 1992، دون التقيد باسم تجاری معين وأن تكون صالحة للاستعمال وفي متناول قائد المركبة والركاب وأن يوضح في رخص تسيير المركبات أنواع هذه الأجهزة ويكون تجهيز كل مركبة بأجهزة الإطفاء اللازمة بحسب نوعها كما يأتي".