طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية الثلاثاء

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية الدور الأول من الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، يوم الثلاثاء المقبل.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة في مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023 بأداء المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وبدأ طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية أداء امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع اليوم الأحد، بمادة اللغة العربية.

وأدى 728 ألفًا و439 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم الأحد، امتحان اللغة العربية في 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وحرص خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023، قبل بدء امتحان اللغة العربية على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن أجواء امتحان اللغة العربية خلال اليوم الثالث من الامتحانات، سارت بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة العمليات المتوسطة و30 في المائة أسئلة العمليات العليا؛ لقياس مستويات المعرفة المختلفة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان بنظام الكتاب المفتوح “أوبن بوك” على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان ويسلمونها في نهاية الامتحان مع تنبيهم على عدم الكتابة فيها.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد الأساسية على 15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في نماذج البابل شيت.

ويتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني سواء الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية في مركز التقدير الرئيسي.

وطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بأن أسئلة الامتحانات ستأتي واضحة من دون أية تعقيدات، ومن داخل المناهج الدراسية.



