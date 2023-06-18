انطلاق بطولة العظماء الثمانية للاسكواش الثلاثاء المقبل

تنطلق بعد غد الثلاثاء بطولة العظماء الثمانية للإسكواش للرجال والسيدات، أحد أهم بطولات الإسكواش للمحترفين على مستوى العالم.

و تعد هذه هي الدورة النهائية للبطولة والتي ستقام بمشروع سوديك "Eastown District New Cairo" بشرق القاهرة لأول مرة هذا العام، وذلك في الفترة من 20 إلى 25 يونيو الحالي.

ويشارك في الدورة النهائية، والتي تقام تحت إشراف الاتحاد المصري للاسكواش، أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم للرجال والسيدات مصنفين ضمن قائمة CIB Road to Egypt Standings وهم:

ويشارك في البطولة كل من مصطفى عسل زدييجو إلياس و مروان الشوربجي و فيكتور كورين و علي فرج و محمد الشوربجي و بول كول ومازن هشام.

ويشارك في منافسات السيدات كل من نوران جوهر و هانيا الحمامي و و نيلي جليس و أوليفيا فيتشر و نور الشربيني و جويل كينج و نور الطيب و جورجينا كيندي.

من جانبه قال أيمن عامر، مدير عام سوديك: "تفخر سوديك باستضافة بطولة العظماء الثمانية للاسكواش لأول مرة، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الشركة لدعم هذه الرياضة الرائدة في مصر ودفع اللاعبين المصريين لتصدر التصنيفات العالمية باستمرار".

وتابع بأن سوديك من أهم الشركات الداعمة للرياضة في مصر، وتتمتع بتاريخ طويل في دعم ورعاية البطولات الرياضية، بما في ذلك بطولة CIB العالمية للاسكواش 2022؛ أكبر بطولة في تاريخ الاسكواش الدولي، وبطولة CIB مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2022، وأول بطولة عالمية للناشئين في مصر، فضلاً عن رعاية علي فرج، وهانيا الحمامي. كما قامت سوديك ايضاً برعاية دورة الألعاب الإفريقية الأولي للأولمبياد الخاص مصر 2020، وتفخر برعاية اللاعب الباراليمبي إسلام أبو علي، اول مصري رياضي يكمل سباق الرجل الحديدي 70.3.