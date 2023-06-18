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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

تباين آراء طلاب الثانوية العامة

تباين آراء طلاب الثانوية العامة ببنى سويف حول امتحان اللغة العربية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف حول امتحان اللغة العربية الذى وصفوه بالسهل إلا أنه يحتوى على جزيئات تحتاج إلى تركيز. 

امتحان اللغة العربية يكسر رهبة طلاب الثانوية العامة 2023

5 طلاب متورطين في نشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وأكد طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف أن الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسط إلا أنه كان به بعض الجزئيات الصعبة .

وقال الطالب محمد محمد شعبان الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة واتتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضاف الطالب علاء يوسف  أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة فى النحو والقراءة والقطعة بالأسئلة المقالية بينما قالت الطالب اسراء  عبدالمجيد  ان  امتحان اللغة العربية  جاء  سهلا     باستثناء بعض الجزئيات فى النحو   ونتمنى  أن تاتى باقى الامتحان   فى متناول الطالب المتوسط. 

امتحانات الثانوية العامة 2023 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023 والتي استؤنفت  اليوم  بالمواد الأساسية  والتي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الماضي  بالمواد غير المضافة للمجموع  التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء   وتعتبر مواد رسوب ونجاح.

وجرى عقد امتحاناتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين   حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف و300 طالباً وطالبة  نظامي خدمات  منازل  موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة. 

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