تباين آراء طلاب الثانوية العامة ببنى سويف حول امتحان اللغة العربية

تباين آراء طلاب الثانوية العامة

تباينت أراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة بنى سويف حول امتحان اللغة العربية الذى وصفوه بالسهل إلا أنه يحتوى على جزيئات تحتاج إلى تركيز.

وأكد طلاب لجنة مدرسة الإيمان الابتدائية بشارع محمد متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف أن الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسط إلا أنه كان به بعض الجزئيات الصعبة .

وقال الطالب محمد محمد شعبان الامتحان مباشر وفى مستوى الطالب المتوسطة واتتهيت من الإجابة على جميع الأسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد للإجابة.

وأضاف الطالب علاء يوسف أن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة فى النحو والقراءة والقطعة بالأسئلة المقالية بينما قالت الطالب اسراء عبدالمجيد ان امتحان اللغة العربية جاء سهلا باستثناء بعض الجزئيات فى النحو ونتمنى أن تاتى باقى الامتحان فى متناول الطالب المتوسط.

امتحانات الثانوية العامة 2023

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم، سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023 والتي استؤنفت اليوم بالمواد الأساسية والتي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الماضي بالمواد غير المضافة للمجموع التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء وتعتبر مواد رسوب ونجاح.

وجرى عقد امتحاناتها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف و300 طالباً وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

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