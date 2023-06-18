انتهاء التصحيح الإلكتروني لامتحان التربية الدينية للثانوية العامة 2023

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من التصحيح الإلكتروني لامتحان التربية الدينية للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وكشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم ارتفاع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية للثانوية العامة من ضمن المواد غير المضافة للمجموع.

وتصحح وزارة التربية والتعليم مادة التربية الوطنية للثانوية العامة في مركز التقدير الرئيسي الإلكتروني، ويتبعها امتحانا الاقتصاد والإحصاء.

اعتماد نموذج إجابة امتحان التربية الدينية

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ أيام، نماذج الإجابة في المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

وتجرى عملية تصحيح امتحانات المواد غير المضافة للثانوية العامة بشكل إلكتروني كامل دون أي تدخل بشري عن طريق ماكينات التصحيح لنماذج البابل شيت.

وتقتصر أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة على أسئلة اختيار من متعدد فقط ما يسهل من عملية التصحيح الإلكتروني التلقائي.

وتقدر امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة بشكل مركزي في مركز التقدير الرئيسي بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة.

امتحانات المواد غير المضافة في الثانوية العامة

بدأت امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة صباح يوم الإثنين، الموافق 12 يونيو 2023، في ألفين و98 لجنة امتحانية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المسجلين في امتحانات الثانوية العامة نحو 783 ألف طالب وطالبة للعام الدراسي 2022-2023.

وأدى طلاب الثانوية العامة يوم الإثنين الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وامتحاني الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023.

وتمكن من أداء امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، يوم الثلاثاء، نحو 688 ألفا و645 طالبا وطالبة.

وتعد المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة مواد نجاح ورسوب فقط ولا تضاف إلى مجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب تنسيق الجامعات.

ووضع على أوراق الأسئلة والإجابة في امتحانات الثانوية العامة أكثر من باركود لإثبات حق الطالب وحماية الأوراق، والتقليل من الغش الإلكتروني.

وتسلم الطلاب في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة نموذج ضمن أربعة نماذج يحمل كل منها نفس الأسئلة باختلاف الترتيب لمواجهة الغش داخل اللجان الامتحانية.