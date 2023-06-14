خطوات استخدام منصة "ذاكر" لطلاب الثانوية العامة

بدأت قبل يومين امتحانات الثانوية العامة 2023 في المواد غير المضافة للمجموع، التي تمثلت في التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، الإحصاء، ولمساعدة الطلاب وفرت وزارة التربية والتعليم الكثير من المنصات الإلكترونية التي تساعد على الفهم وتحصيل الدروس أينما كانوا دون التقيد بموع دروس خصوصية أو التواجد في المدرسة.

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من بين تلك المنصات الرقمية، منصة ذاكر، التي تقدم شرح للمناهج التعليمية لصفوف ومراحل التعليم من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية كافة حتى طلاب الثانوية العامة، يقدمها نخبة من أكفأ المدرسين بالوزارة.

تم تعديل المواصفات الفنية لورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، لتصبح اختيارًا من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، كما تعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ورقيًّا، ولكن سيكون التصحيح إلكترونيًّا بالكامل، وتعقد بنظام الأوبن بوك، مع تسليم الطلاب كتيب المفاهيم مطبوعًا.

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مميزات منصة "ذاكر":

يوجد في منصة ذاكر الكثير من الخصائص منها:

يستطيع الطالب استخدام الوسائط المتعددة من فيديو وصور وأفلام وثائقية لشرح الدروس، بطريقة واقعية شيقة.

تتيح منصة ذاكر أكثر من 80 قاموسًا ومعجمًا لمعرفة معاني الكلمات العربية وترجمة الإنجليزية، مع كتب موسوعة الفراشة للأطفال.

يستطيع للطلاب الدخول عليها من خلال الهاتف المحمول واللاب توب مجانًا دون أي رسوم.

تضم المنصة جميع المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

خطوات استخدام منصة "ذاكر":

زيارة منصة ذاكر.

الضغط على ذاكر الآن.

تظهر كل المواد التعليمية ومصادر إضافية.

الضغط على المادة المراد مذاكرتها ومراجعتها.

تظهر نافذة مفصلة بدروس المادة وموضوعاتها.

الاستفادة من منصة ذاكر الرقمية.

يختار طلاب الثانوية العامة المادة الدراسية المقررة عليه التي يستعد لامتحانها، ويستمع إلى محتواها عن الفيديوهات التعليمية الشيقة.