افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بطنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والمستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة بمدينة طنطا عقب تجديده وتطويره، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار سيد عزت نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس وحدة المتابعة، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص ولفيف من القيادات القضائية والتنفيذية.

وهنئ محافظ الغربية رئيس مجلس الدولة على افتتاح المقر الجديد، مقدما خالص تمنياته لجميع السادة المستشارين بالتوفيق، مؤكدا أن المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية وخطة الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين إلى جانب تقريب جهات التقاضي للمتقاضيين.

ومن جانبه قدم رئيس مجلس الدولة الشكر لمحافظ الغربية على حضوره وعلى تقديم كافة أوجه الدعم لأعضاء المجلس بالغربية.

مشيرا إلى أن افتتاح اليوم يضاف إنجازات المجلس في التوسع لإنشاء فروع جديدة تساهم في تسريع درجات التقاضي، حيث تم إنشاء المبنى على مساحة ٣٥٠٠ متر من خلال إنشاء ٢ مبنى وتطوير مبنى قديم ليضم الفرع ٢ قاعة محكمة تسعى كلا منها ١٥٠ متردد إلى جانب المبنى الثالث ويضم ٤٠ مكتب إداري يسع ٢٠٠ موظف.