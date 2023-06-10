القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم انطلاق صافرة المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي التى تجمعهما بنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالى.

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القنوات الناقلة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا



ويذاع اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي و نظيره إنتر ميلان الليلة في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2022 ـ 2023 على شبكة قنوات بى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، والتى تبث اللقاء عبر شاشتها 1 bein sport



وحجز فرريق الكرة الأول بنادى مانشستر سيتي الإنجليزي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعد التغلب على ريال مدريد في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

كما وصل إنتر ميلان إلى الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إيه سي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.



موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

و تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان بنهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.

وينتظر رقم تاريخي النجم الجزائري رياض محرز في نهائي دوري أبطال أوروبا حال تتويجه باللقب.

وإذا نجح رياض محرز في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي سيصبح رابع لاعب عربي في التاريخ يحقق اللقب، وثاني لاعبي جزائري يصل إلى ذلك الإنجاز.

ويعد الجزائري رابح مجر هو أول لاعب عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا وذلك عندما رفع الكأس “ذات الأذنين” مع بورتو البرتغالي في عام 1987.

ويعتبر أيضا هو أول لاعب عربي يسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثم فاز المغربي أشرف حكيمي باللقب مع ريال مدريد في عام 2018، وحقق كذلك النجم المصري محمد صلاح الإنجاز ذاته مع ليفربول في عام 2019.

وتوج رياض محرز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

وشارك رياض محرز مع مانشستر سيتي في 9 مباريات خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتمكن من تسجيل 3 أهداف بينما صنع هدفين.

وبشكل عام فقد شارك رياض محرز في 47 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، واستطاع تسجيل 15 هدفًا وصناعة 13 آخرين.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب الدور نصف النهائي.

قائمة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا

وتعد الأندية الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 لقبًا.

وكان ريال مدريد قد فاز باللقب التاسع عشر للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا بعد تغلب على ليفربول بهدف دون رد في نهائي العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد رفع اللقب في 14 مناسبة ويأتي خلفه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا 14 مرة بينما توجت الإندية الإيطالية باللقب 12 مرة.

وحصلت الأندية الألمانية على اللقب 8 مرات منها 4 مرات فاز فيها فريق بايرن ميونخ وحصدت الأندية الهولندية البطولة في 6 مناسبات منها 4 مناسبات توج فيها أياكس بالكأس ذات الأذنين.

بيب جوارديولا يسعى لتحقيق الحلم

ويسعى بيب جوارديولا إلى تحقيق الحلم المستعصي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ خروجه من برشلونة.

ولم يسبق للمدرب الإسباني التتويج بدوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة بعدما حصد اللقب مرتين.

ووصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2021 لكنه خسر بهدف دون أمام تشيلسي.