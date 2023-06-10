تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي بنهائي دوري أبطال أوروبا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي مواجهة قوية ونارية أمام نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم السبت في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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ويلتقي إنتر ميلان بنظيره مانسشتر سيتي على ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية إسطنبول وذلك في المواجهة النارية والمقرر لها ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام مانشستر سيتي

من المتوقع أن يبدأ سيمونى إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان المباراة بتشكيل مكون من :

في مركز حراسة المرمى: أندري أونانا.

في خط الدفاع: ماتيو دارميان، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

في خط الوسط: دينزل دومفريس، نيكولا باريلا، مارسيلو بروزوفيتش، هاكان أوجلو، فيديريكو دي ماركو.

في خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، إيدين دجيكو.

موعد مباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي

و تقام المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ومانشستر سيتي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل حصري "bein sports premium 1 HD " بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي .

فيما تنقل قناة "bein sports premium 2 HD " أحداث المواجهة المرتقبة بصوت اليمني حسن العيدروس.

مشوار مانشستر سيتي وإنتر ميلان قبل صدام الليلة بنهائي دوري الأبطال

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعدما تفوق على نظيره ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الدور النصف النهائي بنتيجة 5-1.

وعلى الجانب الآخر، صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مواطنه فريق إيه سي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في موسم 2021 لكنه خسر بهدف دون أمام تشيلسي والذي حسم اللقب لصالحه.