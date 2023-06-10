مدرب إنتر ميلان : مانشستر سيتي هو الأقوى في العالم

كشف سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان أن مانشستر سيتي هو الفريق الأقوى في العالم مشيرًا إلى أن فريقه قدم جهدًا جنونيًا من أجل الوصول للمباراة النهائية.

ووصل إنتر ميلان للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2010 وبعد غيابه عن نهائي لمدة 13 عامًا.

وتفوق إنتر على غريمه التقليدي ميلان بنتيجة 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

وتأهل إنتر ميلان للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وتوج إنتر ميلان بمسابقة دوري أبطال أوروبا 3 مرات في تاريخه، كما حصل على المركز الثاني مرتين.

تصريحات سيموني إنزاجي



وقال سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي : “ نعرف نوعية المباراة التي نحتاج لها غدًا أمام مانشستر سيتي، وهم أقوى فريق في العالم”.

وأضاف : “نسعى لتقديم مباراة بتركيز مذهل، وسنقدم كل ما لدينا غدًا، أنا فخور أننا وصلنا للنهائي”.

وواصل : “حتى لو تم اعتبرنا الطرف الأضعف فهذا يحفزنا”.

وأكمل : “نحن نعرف قوة مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند، ويجب أن نكون في كامل الجاهزية لتحجيم السيتي".

واختتم : “ يجب علينا إدارة التفاصيل جيدًا ومعرفة ما يصنع الفارق في هذه المباريات”.



تصريحات بيب جوارديولا

وفي سياق متصل تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مواجهة إنتر ميلان.

وقال جوارديولا أن التتويج بدوري أبطال أوروبا هو حلم لفريق مانشستر سيتي مشيرًا إلى الجميع سيعطي أفضل ما يمتلكه لحسم اللقب.

وأَضاف أن تاريخ إنتر ميلا أكبر من مانشستر سيتي، لكن الأهم هو تقديم أفضل أداء في النهائي والفوز باللقب.

ويرغب بيب جوارديولا في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما توج باللقب مرتين مع برشلونة.

ويسعى جوارديولا للفوز بالبطولة الثالثة هذا الموسم مع مانشستر سيتي بعد توج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.