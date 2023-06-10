تركيا.. ضبط مليار دولار مزيفة قبل إرسالها لدول أفريقية

قال مكتب حاكم إسطنبول إن قوات الأمن التركية ضبطت مليار دولار مزيفة في المدينة وألقت القبض على ستة أشخاص متورطين في العملية من بينهم مواطن غاني وثلاثة سويديين، وفق روسيا اليوم.

وأضاف المكتب أن قوات الأمن تعقبت المشتبه بهم إلى مخزن في منطقة كاجيثان في إسطنبول حيث ضبطت الأوراق النقدية المزيفة فئة 100 دولار كان من المقرر إرسالها إلى دول أفريقية.

وفتشت السلطات منازل المشتبه بهم وصادرت أموالهم ومجوهراتهم. وجرى إخطار القنصليتين السويدية والغانية.

وأشار المكتب إلى إن شحنة الأموال المزيفة المضبوطة هي الأكبر في تاريخ تركيا.



