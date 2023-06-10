حارس إنتر ميلان الأكثر مشاركة في دوري أبطال أوروبا 2023

مان سيتي وإنتر ميلان

يعد الحارس الكاميروني أندريه أونانا حامي عرين إنتر ميلان الإيطالي، الأكثر مشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة الموسم الحالي 2023.

ويحمي أونانا عرين إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، المقرر لها مساء اليوم السبت على استاد أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

ولعب أندريه أونانا مع إنتر ميلان في الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، 12 مباراة بإجمالى 1080 دقيقة مشاركة ويليه في قائمة الأكثر مشاركة تونالى لاعب نادي ميلان بإجمالى 1053 دقيقة – 12 مباراة.

وجاء ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردى في المرتبة الثالثة والرابعة، بواقع 12 مباراة للأول بإجمالي 975 دقيقة و11 مباراة للثاني بإجمالي عدد دقائق 968.

وتواجد روبن دياز مدافع مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ 11 مباراة بإجمالي 958 ويليه ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بنفس عدد المباريات وبإجمالي دقائق 948.

نهائي أوروبا:

مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله، والفوز في العودة برباعية نظيفة، بينما صعد إنتر ميلان على حساب جاره وغريمه التقليدي ميلان بالفوز ذهابًا بهدفين من دون رد وإيابًا بهدف نظيف.

تحمل مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان تنافسية وندية كبيرة بالنظر إلى طموحات الجانبين، إذ يبحث إنتر ميلان عن اللقب الرابع في تاريخه بينما يبحث مانشستر سيتي عن أولى ألقابه القارية وإنهاء بثلاثية تاريخية بعد التتويج ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتربع ريال مدريد على عرش أوروبا برصيد 14 لقبًا كان آخرهم النسخة الماضية ويأتي نادي ميلان في الوصافة بسبعة ألقاب كان آخرها في نسخة 2007.