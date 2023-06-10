سجل ألقاب إنتر ميلان قبل صدام مانشستر سيتي الليلة بنهائي دوري الأبطال

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنظيره مانسشتر سيتي على ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية إسطنبول وذلك في المواجهة النارية والمرتقبة مساء اليوم السبت ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

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وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائى النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما أطاح بمواطنه نادي إف سي ميلان بمجموع المباراتين بنتيجة 3-0 ، على الجانب حجز مانشستر سيتي مقعده في الدور النهائي بعدما تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5-1.

عدد بطولات إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

وتستعرض " بوابة الوفد " تاريخ ألقاب إنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا :

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 3 مرات موسم 1964، 1965، 2010 ، لذا يدخل مباراة اليوم وهو يسعي لحسم اللقب الرابع في تاريخه.

وكان أول لقب حقق الفريق الإول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان موسم 1964 بعد فوزه على منافسه ريال مدريد في المباراة النهائية والتي أنتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ثم نجح لاعبو النيراتزوري في تحقيق اللقب الثاني عام 1965 على حساب فريق بنفيكا البرتغالي وذلك خلال اللقاء الذي جمع بيننهما على ملعب سان سيرو انتهي بنتيجة 1-0.

وأخيرًا حسم إنترميلان لقب الثالث بعد الفوز على بايرن ميونج الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما عام 2010 بملعب سانتياجو بيرنابيو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريق إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي .

وتنقل قناة "bein sports premium 1 HD " المباراة النهائية بين إنتر ميلان ومانشستر سيتي بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي .

فيما تذاع أحداث المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عبر قناة "bein sports premium 2 HD "وذلك بتعليق اليمني حسن العيدروس.