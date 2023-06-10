يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي أمام نظيره إنتر ميلان بطل كأس إيطاليا في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان بنظيره مانسشتر سيتي على ملعب أتاتورك الأولمبي بالعاصمة التركية إسطنبول وذلك في المواجهة النارية والمقرر لها مساء اليوم السبت ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي ، والتي ستذاع بشكل حصري عبر "bein sports premium 1 HD " بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي .

بينما تنقل قناة "bein sports premium 2 HD " أحداث المواجهة المرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بتعليق اليمني حسن العيدروس.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان قبل صدام نهائي دوري أبطال أوروبا

وتستعرض “ بوابة الوفد” تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وإنتر ميلان قبل المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بينهما مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا :

ولم يتلقي الفريقين في إي مباراة رسمية قبل لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة ، ولكن سبق لهم أن تقابل الفريقين في مباراتين وديتين .

كانت أول مباراة ودية جمعت بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2010 والتي أقيمت ضمن الأستعدادات لبطولة الدوري الإيطالي وأنتهت بفوز النيراتزوري بثلاثية نظيفة.

ثم ألتقي الفريقين في مواجهة ودية ثانية عام 2011 في لقاء ضمن منافسات بطولة كأس سوبر دبلن أنتهت بفوز الفريق الإنجليزي بثلاثية نظيفة أيضا.

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعدما تفوق على نظيره ريال مدريد الإسباني في مجموع مباراتي الدور النصف النهائي بنتيجة 5-1 ، فيما صعد إنتر ميلان لهذا الدور بعدما تخطي عقبة مواطنه فريق إيه سي ميلان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من البطولة.