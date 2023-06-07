تفاصيل عرض الأهلي السعودي لـ رياض محرز.. راتب خيالي

كشف الصحفي التركي إكرم كونور تفاصيل عرض الأهلي السعودي للنجم الجزائري رياض محرز من أجل التعاقد معه ضمن خطة الراقي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكد كونور في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الأهلي عرض على رياض محرز الحصول على راتب يزيد عن 30 مليون دولار في الموسم الواحد.

رياض محرز على أبواب الأهلي السعودي

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن وليد معاذ رئيس النادي الأهلي متواجدًا الآن في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل التوصل لاتفاق نهائي من اللاعب الجزائري الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد، إلا أنه حتى الآن لم تتم حسم الصفقة، ومن المنتظر خروج تفاصيل جديدة حولها خلال الساعات المقبلة.

وتأتي المفاوضات مع محرز ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية والتي بدأت بالتعاقد مع رونالدو ثم كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومازالت مستمرة لجلب عدد من النجوم العالميين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.