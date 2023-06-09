أرسنال يفاوض نجم مانشستر سيتي بفرمان من أرتيتا

يستهدف نادي أرسنال الدخول بقوة فترة الانتقالات الصيفية 2023 عن طريق محاولة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي لتدعيم خط دفاعه خاصة بعد تاهله للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

ويفكر ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال في كدة أسماء قوية من أجل تدعيم فريقه بمزيد من اللاعبين لمواصلة المنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم المقبل.

وأصبح أرسنال منفتح على فكرة التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي والذي لعب معارًا لمدة 6 أشهر ضمن صفوف بايرن ميونخ بعد خلافاته مع الإسباني بيب جوارديولا.

أرسنال يفاوض جواو كانسيلو

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرسنال بدأ مفاوضاته الشفهية مع البرتغالي جواو كانسيلو لبحث إمكانية رحيله نهائيا عن مانشستر سيتي والانتقال إلى الجانرز.

ويسعى أرسنال إلى استغلال عدم تحديد بايرن ميونخ موقفه من التعاقد نهائيا مع جواو كانسيلو حيث سيصل سعر الصفقة إلى 60 مليون جنيه استرليني وهو الأمر الذي لا يقنع النادي الألماني.

وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على مبلغ مادي تبلغ قيمته 43 مليون جنيه إسترليني مقابل الموافقة على بيع البرتغالي جواو كانسيلو في الميركاتو الصيفي.

وفي سياق متصل أوضحت صحيفة "كيكر" الألمانية أن جواو كانسيلو يفضل فكرة الانتقال للدوري الإسباني، واللعب ضمن صفوف برشلونة أو ريال مدريد في الموسم المقبل.

لكن أضافت الصحفية الألمانية إلى المقابل المادي المتوقع للصفقة قد يمنع جواو كانسيلو من الانتقال للدوري الإسباني خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة وبعد دفع ريال مدريد 115 مليون جنيه استرليني لحسم صفقة بيلينجهام من بوروسيا دورتموند، وتركيزه على أولولية التعاقد مع مهاجم جديد لتعويض رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.

ولعب جواو كانسيلو 24 مباراة مع بايرن ميونخ الألماني، وساهم خلالها في 7 أهداف بعدما صنع 6 أهداف وسجل هدفًا.

كما وصل إجمالي عدد مباريات الظهير الأيسر البرتغالي جواو كانسيلو مع مانشستر سيتي الإنجليزي إلى 154 مباراة، وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 22 هدفًا.