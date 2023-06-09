نجم المصري السابق: محمد صلاح لن يرحل عن ليفربول

حسم ياسر الشنواني نجم فريق المصري البورسعيدي السابق ، الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح ، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي ، في الموسم المقبل.

أضاف الشنواني في تصريحات تلفزيونية أن الدولي صلاح نجم رائع ويعد أحد أهم نجوم الريدز.

وأكد في تصريحاته أن محمد صلاح مستمر مع ليفربول ولا صحة لأنباء رحيله عن قلعة الريدز رغم ما تردد حول وجود عرض من الهلال السعودي.

وأشار إلى أن صلاح لا يفكر في مغادرة ليفربول في الوقت الحالي ومستمر مع الريدز.





محمد صلاح يُنهي إجازته للانضمام لمعسكر منتخب مصر



أنهى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، إجازته التي حصل عليها عقب إنتهاء منافسات الموسم الكروي مع فريقه للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمباراة غينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

غادر محمد صلاح، صباح اليوم الجمعة، مدينة الغردقة، حيث قضى الأيام الماضية مع أسرته، للحاق بمعسكر الفراعنة الذي يمتد من 10 وحتى 18 يونيو الجاري.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري، والذى يتخلله مباراتان أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18، واللاعبون هم:

"محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمى.

ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع.

ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط.

ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد في الهجوم".

شهدت قائمة منتخب مصر انضمام وجوه جديدة للمنتخب للمرة الأولى، على رأسهم أحمد بيكهام، لاعب سيراميكا، بالإضافة لثنائي فيوتشر، محمد رضا بوبو وغنام محمد، وانضمام محمد هلال لاعب البنك الأهلي.