جوزيه مورينيو بديل موسيماني في أهلي جدة

يستعد نادي أهلي جدة السعودي للتفاوض مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي لبحث إمكانية تدريبه للفريق في الموسم المقبل.

ويأمل أهلي جدة في الحصول على موافقة جوزيه مورينيو ليكون بديلًا للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ولم يعلن أهلى جدة حتى الآن عن إقالة أو استقالة بيتسو موسيماني من تدريب الفريق.

وتمكن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من قيادة أهلي جدة للعودة إلى من جديد للدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى أهلي جدة إلى التعاقد مع مدرب عالمي وصفقات مدوية خاصة بعدما أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، نجاح استثمار صندوق الاستثمارات العامة في 4 أندية وهي الهلال والاتحاد والنصر والأهلي.

ويعد فريق أهلي جدة من أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية حيث تم إنشائه عام 1937.

مفاوضات أهلي جدة مع جوزيه مورينيو



فجرت صحيفة “عكاظ” السعودية مفاجأة مدوية بعدما كشفت عن استعداد أهلي جدة للتفاوض مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن وليد معاذ رئيس أهلي جدة يستعد لعقد اجتماع مع البرتغالي جوزيه مورينيو في لندن.

يأتي ذلك في ظل الأنباء القوية التي تشير إلى إمكانية رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب روما الإيطالي.

وكانت صحيفة “ليكيب” الفرنسية قد أكدت في سابق أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

واقترب كريتسوف جالتتيه من الرحيل عن تدريب باريس سان جيرمان رغم فوزه بالدوري الفرنسي والسوبر المحلي.

وفي سياق متصل، أشارت العديد من الأنباء والتقارير الصحفية السعودية إلى أن أهلي جدة يستهدف ضم لاعبين كبار وصفقات مدوية أبرزها رياض محرز من مانشستر سيتي، ولوكا مودريتش من ريال مدريد وسيرجيو راموس بعدما فسخ عقده مع باريس سان جيرمان.

كما تحدث الإعلامي محمد شبانة في برنامجه الإذاعي عن رغبة أهلي جدة في ضم رمضان صبحي نجم بيراميدز.