مانشستر سيتي يسعى لحصد اللقب الخامس عشر للأندية الإنجليزية في دوري الأبطال

يسعى مانشستر سيتي لحصد اللقب الخامس عشر للأندية الإنجليزية في دوري أبطال أوروبا عندما يواجه نظيره إنتر ميلان.

ويستعد عشاق كرة القدم لمباراة الموسم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويستضيف ملعب أتاتورك في إسطنبول مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان.

وفي حال فوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان في النهائي وحصد اللقب سيتمكن من تقليص الفارق بين الأندية الإنجليزية والإسبانية في عدد البطولات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويحلم مانشستر سيتي بتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصل للمباراة النهائية للمرة الثانية بينما يستهدف إنتر ميلان الفوز باللقب الرابع في تاريخه بعدما وصل للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة.

قائمة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا

وتعد الأندية الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 لقبًا.

وكان ريال مدريد قد فاز باللقب التاسع عشر للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا بعد تغلب على ليفربول بهدف دون رد في نهائي العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد رفع اللقب في 14 مناسبة ويأتي خلفه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا 14 مرة بينما توجت الإندية الإيطالية باللقب 12 مرة.

وحصلت الأندية الألمانية على اللقب 8 مرات منها 4 مرات فاز فيها فريق بايرن ميونخ وحصدت الأندية الهولندية البطولة في 6 مناسبات منها 4 مناسبات توج فيها أياكس بالكأس ذات الأذنين.

بيب جوارديولا يسعى لتحقيق الحلم

ويسعى بيب جوارديولا إلى تحقيق الحلم المستعصي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ خروجه من برشلونة.

ولم يسبق للمدرب الإسباني التتويج بدوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة بعدما حصد اللقب مرتين.

ووصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2021 لكنه خسر بهدف دون أمام تشيلسي.