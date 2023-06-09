هاري كين يحسم موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

حسم المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين موقفه من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد والرحيل عن فريقه الحالي توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

ويرغب ريال مدريد الإسباني في تدعيم صفوفه عن طريق حسم التعاقد مع مهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تعويض رحيل نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي رحل مجانا صفقة انتقال حر إلى اتحاد جدة السعوي بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

وكشف الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية عن موقف هاري كين من الموافقة على الانضمام إلى ريال مدريد لتعويض كريم بنزيما.

موقف هاري كين من عرض ريال مدريد

وتحدث الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية عن وجهة هاري كين المقبلة خاصة مع رغبة المهاجم الإنجليزي في خوض تجربة جديدة.

وقال ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية في بودكاست "فايف إنسايد" : هاري كين لا يمانع اللعب خارج الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "هاري كين منفتح على كل الفرص والعروض ومن بينها ريال مدريد".

وفي السياق ذاته كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع هاري كين إلا أن دانييل ليفي لا يفضل بيع اللاعب إلى فريق إنجليزي.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هاري كين رفض فكرة الانتقال إلى الدوري الألماني واللعب ضمن صفوف بايرن ميونخ.

وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن فلورنتينو بيريز يدرس عدم التعاقد مع هاري كين من أجل توفير راتبه، وانتظار انتهاء عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في عام 2024.

وأشارت إلى أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغب بشدة في إتمام صفقة هاري كين لكن فلورنتينو بيريز متردد في دفع 100 مليون يورو، وهو المقابل المادي المتوقع لانتقال هاري مين من توتنهام إلى ريال مدريد.

وقدم المهاجم الإنجليزي هاري كين موسمًا مميزًا مع هاري كين وذلك بعدما ساهم في 33 هدفًا خلال 38 مباراة في الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 بتسجيله 30 هدفًا وصناعته 3 أهداف.

وخاض هاري كين إجمالي 435 مباراة مع توتنهام، وسجل خلالها 280 هدفًا وصنع 64 آخرين.