ريال مدريد.. جائزة فران جارسيا قبل اعلان الملكي التعاقد معه رسميًا

قام مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني، بالاعلان عن ابرام التعاقد مع اللاعب فران جارسيا قادمًا من رايو فايكانو بعقد لمدة 4 مواسم.

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فران جارسيا يحصد جائزة أفضل لاعب

وحصد فران جارسيا، لاعب ريال مدريد المعار لـ رايو فاليكانو، جائزة أفضل لاعب في فاليكانو خلال هذا الموسم، وهذه هي آخر جائزة له مع الفريق قبل عودته للنادي الملكي الذي أكد أنشيلوتي عليها.

فران جارسيا

وعلق فران جارسيا على حصد الجائزة وقال: “هذا بفضل كل واحد منكم لكونكم هنا بجانبي، لقد قمتم بمساعدتي على الاستمرار بالنمو والشعور بأنني في المنزل منذ يومي الأول، إنه لفخر الدفاع عن هذا القميص، ببساطة شكرا”.

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك: "رسميا.. ريال مدريد يتعاقد مع فران جارسيا حتي عام 2027️".

ويُعد جارسيا خريج أكاديمية ريال مدريد “كاستيا”، وظهر مع الفريق الأول في عام 2018، قبل أن ينتقل إلى رايو فايكانو.

ريال مدريد يضم بيلينجهام قادما من بوروسيا دورتموند الألماني

أعلن فريق بوروسيا دورتموند الألماني انتقال اللاعب الانجليزي جود بيلينجهام لنادي ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، في انتظار الاعلان الرسمي من قبل الميرنجي.

جود بيلينجهام هو أولى صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ساعات من رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما للاتحاد السعودي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

تفاصيل عقد بيلينجهام مع ريال مدريد



ضم الميرنجي بيلينجهام نجم فريق بوروسيا دورتموند في بلغت قيمتها 103 ملايين يورو، بجانب المتغيرات والتي تصل نسبتها إلى 30% من المبلغ الأساسي.

ومن المقرر أن يوقع النجم الالماني لريال مدريد على عقد لمدة 6 واسم، على أن ينتهي عقد جود بيلينجهام مع ريال مدريد في عام 2029.

وعن راتب اللاعب الانجليزي مع الميرنجي فإنه سيحصل على راتب سنوي قدره 10 مليون يورو في الموسم الأول، ويرتفع الراتب السنوي حتى 12 مليون مع مرور المواسم مع الملكي.

موقف هاري كين من عرض ريال مدريد

وتحدث الصحفي الموثوق ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية عن وجهة هاري كين المقبلة خاصة مع رغبة المهاجم الإنجليزي في خوض تجربة جديدة.

وقال ديفيد أورنستين صحفي شبكة "ذا اثليتك" الأمريكية في بودكاست "فايف إنسايد" : هاري كين لا يمانع اللعب خارج الدوري الإنجليزي".

وأضاف: "هاري كين منفتح على كل الفرص والعروض ومن بينها ريال مدريد".

وفي السياق ذاته كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع هاري كين إلا أن دانييل ليفي لا يفضل بيع اللاعب إلى فريق إنجليزي.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن هاري كين رفض فكرة الانتقال إلى الدوري الألماني واللعب ضمن صفوف بايرن ميونخ.