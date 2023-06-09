رياض محرز يسعى لمواصلة المجد العربي في دوري أبطال أوروبا

يستعد النجم الدولي الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي لمواجهة إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2023.

وتقام المباراة النهائية لمسابقة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان على ملعب أتاتورك في استنطبول مساء غدًا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وفي حال مشاركة رياض محرز في المباراة النهائية ستكون هي المرة الثانية التي يخوضها فيها نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسبق للنجم الجزائري رياض محرز المشاركة مع مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2021، وخسر وقتها الفريق السماوي بهدف دون رد أمام البلوز تشيلسي.

ويحلم رياض محرز بالتتويج باللقب الأوروبي الأول مع مانشستر سيتي لتحقيق رقمًا تاريخيًا ومواصلة المجد العربي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

رقم تاريخي في انتظار رياض محرز

وينتظر رقم تاريخي النجم الجزائري رياض محرز في نهائي دوري أبطال أوروبا حال تتويجه باللقب.

وإذا نجح رياض محرز في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي سيصبح رابع لاعب عربي في التاريخ يحقق اللقب، وثاني لاعبي جزائري يصل إلى ذلك الإنجاز.

ويعد الجزائري رابح مجر هو أول لاعب عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا وذلك عندما رفع الكأس “ذات الأذنين” مع بورتو البرتغالي في عام 1987.

ويعتبر أيضا هو أول لاعب عربي يسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ثم فاز المغربي أشرف حكيمي باللقب مع ريال مدريد في عام 2018، وحقق كذلك النجم المصري محمد صلاح الإنجاز ذاته مع ليفربول في عام 2019.

انتقال رياض محرز لأهلي جدة

وفي سياق متصل ارتبط رياض محرز بالرحيل عن مانشستر سيتي في ظل الأنباء القوية التي تشير إلى رغبة أهلي جدة السعودية في التعاقد مع الجناح الجزائري.

وتوج رياض محرز بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023.

وشارك رياض محرز مع مانشستر سيتي في 9 مباريات خلال النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتمكن من تسجيل 3 أهداف بينما صنع هدفين.

وبشكل عام فقد شارك رياض محرز في 47 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2022-2023، واستطاع تسجيل 15 هدفًا وصناعة 13 آخرين.