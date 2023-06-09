وزيرة الهجرة تنبه: "إيقاف التسجيل لحضور (مؤتمر المصريين في الخارج) قريبًا"

نوهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إلى أن التسجيل لحضور "مؤتمر المصريين في الخارج" سيتم إيقافه قريبًا، فور بلوغ الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية للقاعات التي تنظم بها فعاليات المؤتمر، ليكون المؤتمر منصة مستدامة للاتصال المباشر في إطار جهود الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بجانب تعريفهم بما تحقق من توصياتهم السابقة في الإنجازات ومجالات الخدمات والفرص الاستثمارية المخصصة كافة.

أكدت وزيرة الهجرة، الحرص على حضور الجهات المعنية كافة للرد على استفسارات الجاليات بجانب التعريف بالحزم التأمينية وما تم استحداثه للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

أشارت السفيرة سها جندي، إلى انها حرصت على تغيير اسم مؤتمر الكيانات المصرية، ليكون باسم "مؤتمر المصريين في الخارج" وما تبعه من فتح باب الحضور للمواطنين بالخارج كافة بالتسجيل دون تمييز أو دعوات، مرحبة بما لمسته من حرص فوري لتسجيل عدد كبير من الكيانات والمؤسسات والهيئات صاحبة النشاط الأهلي بالخارج، وكذلك الأفراد دون تمييز أو تحديد.

وجهت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بضرورة الاهتمام بمحتوي جلسات "مؤتمر المصريين بالخارج" لتخرج معبرة عن تطلعات واحتياجات المصريين في الخارج، وانعكاسًا لاهتماماتهم وبمشاركة رفيعة المستوي من الوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج، ليكون المؤتمر فرصة لتقديم كشف حساب لأعمال الوزارة منذ المؤتمر السنوي السابق الذي افتتحت به السفيرة سها جندي مهام عملها بالوزارة، وشكلت نتائجه وتوصياته الأساس الذي انطلقت منه استراتيجية العمل، وتضمنت المحفزات والتيسيرات للمصريين في الخارج.

قد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج اجتماعًا تحضيريًّا لمناقشة أبرز محاور المؤتمر وموضوعات الجلسات وذلك في إطار الاستعدادات للنسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين بالخارج"، جاء الاجتماع بحضور كل من: الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزيرة، واللواء محمد برغوت، مساعد الوزير للمراسم، والأستاذ عماد سوريال، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، ومستشاري ومعاوني الوزير وقيادات الوزارة.

يعد "مؤتمر المصريين في الخارج "المحفل السنوي الذي يشارك فيه المواطنون من حول العالم، لتكون فرصة لقاء بعضهم البعض والحوار المباشر مع المسئولين في الدولة، دون حواجز أو وسيط، ضمن استراتيجية الاتصال المستدامة لوزارة الهجرة والتي شهدت تطورًا وتوسعًا في آلياتها، بعقد لقاءات أسبوعية للوزيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج عبر الفيديو كونفرانس بالجاليات، وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، إذْ نجحت حتى الآن في التواصل مع جاليات ٤٠ دولة حول العالم، لتكمل دور الزيارات الخارجية التي تحرص خلالها الوزيرة سها جندي على اللقاء المباشر بالمسئولين في الدول التي تضم أكبر جاليات مصرية فضلًا على الحوار المباشر مع المواطنين.