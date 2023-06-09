محمد صلاح يستعد للانضمام لمنتخب مصر بعد إجازة مع أسرته (صور)

يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، الذي يستعد لمباراة غينيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

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وقام الفرعون المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، بنشر صورة جديدة من عطلته الصيفية التي يقضيها بمدينة الغردقة، حيث نشر محمد صلاح صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر على متن يخت وهو يستمتع بلعب "الطاولة".

محمد صلاح

محمد صلاح

وغادر محمد صلاح، صباح اليوم الجمعة، مدينة الغردقة، حيث قضى الأيام الماضية مع أسرته، للحاق بمعسكر الفراعنة الذي يمتد من 10 وحتى 18 يونيو الجاري.

محمد صلاح وزوجته

محمد صلاح وشقيقته

محمد صبلاح وابنته

قائمة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا:

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، أعلن عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمعسكر الفريق خلال الفترة من 10 إلى 18 يونيو الجاري، والذى يتخلله مباراتان أمام غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18، واللاعبون هم:

"محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، لحراسة المرمى.

ومحمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، لخط الدفاع.

ومروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حماده، أحمد سيد زيزو، محمد هلال، محمد رضا بوبو، لخط الوسط.

ومحمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد في الهجوم".

وجوه جديدة في قائمة الفراعنة قبل مواجهة غينيا:

شهدت القائمة انضمام وجوه جديدة للمنتخب للمرة الأولى، على رأسهم أحمد بيكهام، لاعب سيراميكا، بالإضافة لثنائي فيوتشر، محمد رضا بوبو وغنام محمد، وانضمام محمد هلال لاعب البنك الأهلي.

وينضم هشام صلاح، لاعب الاتحاد، للمرة الأولى، تحت قيادة روي فيتوريا، بالإضافة لمحمد أبو جبل، حارس البنك الأهلي، ومحمد هلال، لاعب البنك الأهلي، ورضا بوبو، وغنام محمد، ومحمود مرعي لاعب فيوتشر، وأحمد رمضان بيكهام.

فيما عاد حسين الشحات وياسر إبراهيم نجما الأهلي للقائمة، ومحمود تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركي، ومحمد أبوجبل، حارس البنك الأهلي، بالإضافة لهشام صلاح، الظهير الأيمن للاتحاد السكندري، ومحمود مرعي، مدافع فيوتشر، الذي انضم من قبل عندما كان إيهاب جلال مدربًا للفراعنة، بينما استبعد أحمد حجازي، قائد الاتحاد للتعافي من الإصابة، وسام مرسي، وأحمد حمدي.