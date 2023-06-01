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الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بدء التقديم إلكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

أطفال يمرحون
أطفال يمرحون

 التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024 يبدأ التسجيل إلكترونيا للراغبين اليوم الخميس 1 يونيو، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

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موعد التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

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السعودية.. كيفية تسجيل رياض الأطفال عبر نظام نور

شروط التقديم

وأكدت المديرية أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقمًا من واقع شهادة الميلاد، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/kg.html

ونوهت المديرية على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.

أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة تشمل أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.

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