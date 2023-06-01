بدء التقديم إلكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال بالجيزة

التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024 يبدأ التسجيل إلكترونيا للراغبين اليوم الخميس 1 يونيو، ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 30 يونيو 2023.

شروط التقديم

وأكدت المديرية أن التسجيل يتم من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقمًا من واقع شهادة الميلاد، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/kg.html

ونوهت المديرية على ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل، وذلك بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع.

أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة تشمل أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.