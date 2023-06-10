موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

يتقابل فريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي في المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

اقرأ أيضًا..

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

و تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.

القنوات الناقلة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة مانشستر سيتي و إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، على شبكة قنواتبى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها 1 ،2 bein sport

مشوار مانشستر سيتي قبل صدام الليلة بنهائي دوري الأبطال

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعد التفوق على ريال مدريد في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إيه سي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب الدور نصف النهائي.

قائمة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا

وتعد الأندية الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 لقبًا.

وكان ريال مدريد قد فاز باللقب التاسع عشر للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا بعد تغلب على ليفربول بهدف دون رد في نهائي العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد رفع اللقب في 14 مناسبة ويأتي خلفه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا 14 مرة بينما توجت الإندية الإيطالية باللقب 12 مرة.

وحصلت الأندية الألمانية على اللقب 8 مرات منها 4 مرات فاز فيها فريق بايرن ميونخ وحصدت الأندية الهولندية البطولة في 6 مناسبات منها 4 مناسبات توج فيها أياكس بالكأس ذات الأذنين.

بيب جوارديولا يسعى لتحقيق الحلم

ويسعى بيب جوارديولا إلى تحقيق الحلم المستعصي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ خروجه من برشلونة.

ولم يسبق للمدرب الإسباني التتويج بدوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة بعدما حصد اللقب مرتين.

ووصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2021 لكنه خسر بهدف دون أمام تشيلسي.