تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام انتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره إنتر ميلان الإيطالي على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول بنهائي دوري أبطال أوروبا .

اقرأ أيضًا..

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة انتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، مانويل أكانجي

في خط الوسط: روردري، كيفين دي بروين، إلكاي جوندوجان

في الهجوم: إرلينج هالاند، جاك جريليش، بيرناردو سيلفا

أرقام أندريه أونانا مع إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

وخاض أندريه أونانا حارس عرين إنتر ميلان الايطالى في الموسم الحالي ببطولة دوري أبطال أوروبا، 12 مباراة بإجمالى 1080 دقيقة مشاركة ويليه في قائمة الأكثر مشاركة تونالى لاعب نادي ميلان بإجمالى 1053 دقيقة – 12 مباراة.

و تعد مواجهة فريق مانشستر سيتي و نظيره إنتر ميلان تنافسية وندية كبيرة بالنظر إلى طموحات الجانبين، إذ يبحث إنتر ميلان عن اللقب الرابع في تاريخه بينما يبحث مانشستر سيتي عن أولى ألقابه القارية وإنهاء بثلاثية تاريخية بعد التتويج ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تصريحات سيموني إنزاجي



وقال سيموني إنزاجي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي : “ نعرف نوعية المباراة التي نحتاج لها غدًا أمام مانشستر سيتي، وهم أقوى فريق في العالم”.

وأضاف : “نسعى لتقديم مباراة بتركيز مذهل، وسنقدم كل ما لدينا غدًا، أنا فخور أننا وصلنا للنهائي”.

وواصل : “حتى لو تم اعتبرنا الطرف الأضعف فهذا يحفزنا”.

وأكمل : “نحن نعرف قوة مانشستر سيتي وإيرلينج هالاند، ويجب أن نكون في كامل الجاهزية لتحجيم السيتي".

واختتم : “ يجب علينا إدارة التفاصيل جيدًا ومعرفة ما يصنع الفارق في هذه المباريات”.



تصريحات بيب جوارديولا



وفي سياق متصل تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن مواجهة إنتر ميلان.

وقال جوارديولا أن التتويج بدوري أبطال أوروبا هو حلم لفريق مانشستر سيتي مشيرًا إلى الجميع سيعطي أفضل ما يمتلكه لحسم اللقب.

وأَضاف أن تاريخ إنتر ميلا أكبر من مانشستر سيتي، لكن الأهم هو تقديم أفضل أداء في النهائي والفوز باللقب.

ويرغب بيب جوارديولا في التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه بعدما توج باللقب مرتين مع برشلونة.

ويسعى جوارديولا للفوز بالبطولة الثالثة هذا الموسم مع مانشستر سيتي بعد توج بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعتلي ريال مدريد الصدارة على عرش أوروبا برصيد 14 لقبًا كان آخرهم النسخة الماضية ويأتي نادي ميلان في الوصافة بسبعة ألقاب كان آخرها في نسخة 2007.

وجاء ثنائي ريال مدريد فينيسيوس جونيور وفيدريكو فالفيردى في المرتبة الثالثة والرابعة، بواقع 12 مباراة للأول بإجمالي 975 دقيقة و11 مباراة للثاني بإجمالي عدد دقائق 968.

وتواجد روبن دياز مدافع مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ 11 مباراة بإجمالي 958 ويليه ثيو هيرنانديز لاعب ميلان بنفس عدد المباريات وبإجمالي دقائق 948.

موعد مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري الأبطال

و تقام مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أتاتورك في العاصمة التركية إسطنبول.

القنوات الناقلة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتذاع مباراة مانشستر سيتي و إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم، على شبكة قنواتبى ان سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها 1 ،2 bein sport

مشوار مانشستر سيتي قبل صدام الليلة بنهائي دوري الأبطال

وتأهل مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعد التفوق على ريال مدريد في مجموع مباراتي الدور قبل النهائي.

وعلى الجانب الآخر، تأهل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على إيه سي ميلان، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في إياب الدور نصف النهائي.

قائمة الأكثر فوزًا بدوري أبطال أوروبا

وتعد الأندية الإسبانية هي الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 19 لقبًا.

وكان ريال مدريد قد فاز باللقب التاسع عشر للأندية الإسبانية في دوري أبطال أوروبا بعد تغلب على ليفربول بهدف دون رد في نهائي العام الماضي.

ويعتبر ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجًا بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد رفع اللقب في 14 مناسبة ويأتي خلفه ميلان الإيطالي برصيد 7 ألقاب.

وفازت الأندية الإنجليزية بدوري أبطال أوروبا 14 مرة بينما توجت الإندية الإيطالية باللقب 12 مرة.

وحصلت الأندية الألمانية على اللقب 8 مرات منها 4 مرات فاز فيها فريق بايرن ميونخ وحصدت الأندية الهولندية البطولة في 6 مناسبات منها 4 مناسبات توج فيها أياكس بالكأس ذات الأذنين.

بيب جوارديولا يسعى لتحقيق الحلم

ويسعى بيب جوارديولا إلى تحقيق الحلم المستعصي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ خروجه من برشلونة.

ولم يسبق للمدرب الإسباني التتويج بدوري أبطال أوروبا سوى مع برشلونة بعدما حصد اللقب مرتين.

ووصل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في عام 2021 لكنه خسر بهدف دون أمام تشيلسي.