خطوة واحدة تفصل الأهلي السعودي عن ضم رياض محرز

دخل نادي الأهلي السعودي في مفاوضات جادة مع النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل الحصول على توقيعه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت التقارير الصادرة اليوم أن وليد معاذ رئيس النادي الأهلي متواجدًا الآن في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل التوصل لاتفاق نهائي من اللاعب الجزائري الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد، إلا أنه حتى الآن لم تتم حسم الصفقة، ومن المنتظر خروج تفاصيل جديدة حولها خلال الساعات المقبلة.

وتأتي المفاوضات مع محرز ضمن خطة النهوض بالكرة السعودية والتي بدأت بالتعاقد مع رونالدو ثم كريم بنزيما ونجولو كانتي، ومازالت مستمرة لجلب عدد من النجوم العالميين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كانتي يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال لـ الاتحاد السعودي

اجتاز النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب فريق تشيلسي الانجليزي الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

أكمل النجم الفرنسي نجولو كانتي، اليوم الأربعاء، أخر خطوات انتقاله إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي Al ittihad، بعدما اجتاز اللاعب الفحص الطبي اليوم في لندن بانجلترا.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة تحرك اللاعب من انجلترا متجهًا للمملكة العربية السعودية لأجل التوقيع الرسمي مع النمور، والإعلاني الرسمي عن الصفقة، والذي سيكون في مقر النادي بجدة.

أكدت تقارير إنجليزية أنه يتبقى مستندات أخيرة لإعلان صفقة نجولو كانتي بشكل رسمي في الاتحاد السعودي، ومن المتوقع أن يوقع اللاعب الفرنسي عقد مع النمور لمدة موسمين، مع إمكانية التجديد لموسم ثالث في جده.

وسيحصل اللاعب الفرنسي على راتب سنوي قدره 100 مليون يورو مع العميد في الموسم الواحد، ليكون ثاني صفقات الفريق في الانتقالات الصيفية بعد إعلان التعاقد مع كريم بنزيما لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.