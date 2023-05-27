تفاصيل أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي، بدأت صباح اليوم السبت الموافق 27 مايو 2023 وفق الجدول المعتمد، في مادتي مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن 715 ألفا و432 طالبًا وطالبة قد أدوا امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و542 لجنة بجميع النوعيات.

هدوء امتحانات الدبلومات الفنية

وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

وتواصلت غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية بديوان عام وزارة التربية والتعليم مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم.

وتأكدت غرفة العمليات المركزية من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية وهاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية عددا من اللجان ومنها: لجنة مدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية المتقدمة بالحى الرابع، لجنة مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى 11، لجنة مدرسة 6 أكتوبر المتقدمة للشئون الفندقية السياحية بمحافظة الجيزة، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الالكترونية.

وقدم الدكتور محمد موسى عمارة واجب العزاء فى فقيد الواجب بهاء الدين عبد المنعم السيد بدوي، الذي وافته المنية إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله بلجنة مدرسة فارسكور الصناعية بنات (صناعى) بمحافظة دمياط.

وتابع 51 لجنة على مستوى الجمهورية من خلال المسئولين عن إدارة العملية الامتحانية لجميع لجان السير بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي).