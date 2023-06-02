امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بلا شكاوى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتظام امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023 في الأسبوع الأول.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأية محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية:

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2022-2023، يوم السبت الموافق 27 مايو 2023 في جميع المحافظات، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية نحو 760 ألف طالب وطالبة في التعليم الفني بمختلف نوعياته "صناعي وزراعي وتجاري وفنادق" فضلًا عن ألف و788 طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويصل عدد مواد الامتحانات التحريرية في امتحانات الدبلومات الفنية إلى ألف و336 مادة، ويبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية للتكنولوجيا التطبيقية 55 مادة.

وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية في ألفين و550 لجنة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بمراقبة 184 ألف و204 أعضاء هيئة تدريس داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية.

تعليمات امتحانات الدبلومات الفنية:

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير جميع السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير كل سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأية محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية.