محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

وقال محمد البحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه تم تحديد مجموع ٢٣٠ درجة للقبول الصف الأول الثانوي العام، و ٢٠٥ درجة للقبول لفصول الخدمات المسائية للثانوي العام

وأضاف أن درجات تنسيق الثانوى العام، تم تحديدها، وفقًا لمجموع درجات الناجحين وطبقًا لدراسة الإحصاء التكراري، حيث تم قبول ٤٥٪ من الناجحين والبالغ عددهم ٩٧٠٩ طالبًا من إجمالي ٢١٤٥١ ناجحًا في امتحانات الدور الأول.

وعلى جانب أخر، تم تحديد مجموع ٢٤٠ للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات و٢٣٠ درجة للمعدات الثقيلة قسم لوجستيات و٢٢٥ تخصص معدات ثقيلة و٢١٧ الأقسام الميكانيكية.

وحددت درجة ٢١٧ لمدرسة المهندس إبراهيم عثمان الصناعية بنين و٢٢٠ لمدرسة البنات الكهربية جميع التخصصات ماعدا التجميل ١٩٥ درجة، ولفصول الخدمات بها ٢٠٥ درجة والزخرفية الصناعية بنات ٢١٠ درجة ولفصول الخدمات بها ١٩٤ درجة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالإدارات التعليمية كل حسب إدارته ولا يجوز للطالب التقدم بإدارة تعليمية غير الحاصل منها على الشهادة الإعدادية ماعدا بالمدارس التالية ومنها المدارس الغير ممثلة في الإدارات مثل (تكنولوجيا المعلومات - الإسماعيلية المعمارية الصناعية - الفندقية التجارية-المعدات الثقيلة) يمكن للطلاب الذين أتمو الشهادة الإعدادية التقدم لها من أي إدارة تعليمية

وأكد أن من يتخلف عن التقديم خلال تلك المرحلة يمكن التقديم خلال المرحلة الثانية بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني وإعلان الدرجات.