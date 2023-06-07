تسليم مشروعات وأجهزة للمستهدفين بمشروع التنمية الشاملة بقنا

سلم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مساء اليوم الأربعاء، عدد من المشروعات التنموية والأجهزة التعويضية بمركز دشنا ، ضمن مشروع التنمية الشاملة الممول من مؤسسة بنك مصر للتنمية بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة ويستهدف ١٧ قرية من قري المركز.

وتم تسليم 10 تريسكل للشباب المستحقين ، و 20 مشروع متنوع متناهي الصغر ( بقالة - أعلاف - أدوات منزلية - قطع غيار ، ملابس ) ، و ٦ ماكينات حياكة للفتيات والسيدات المستحقات ، كما تم تسليم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الهمم شملت ( ١١ كرسي متحرك - ٢٠ سماعة طبية )، فضلا عن تسليم بروتوكولات تعاون لعدد ٥ جمعيات أهلية لصيانة الحضانات التابعة لها ويشمل البروتوكول عمل صيانة لمبني الحضانة ، و تأثيث الحضانة ، وتدريب الميسرات.

التنمية الشاملة

يُذكر أن مشروع التنمية الشاملة بمركز دشنا ، يهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للأسر الأكثر احتياجا ، على أن يستفيد من المشروع ٣٠% من السيدات على الأقل ، وذلك من خلال تنفيذ ٣٥٠ مشروع صغير للأسر الأكثر استحقاقا ، و تدريب ٣٥٠ مستفيد على ريادة الأعمال ، و تدريب عدد ١٢٠ شاب وفتاة على الحرف المختلفة ومنح المتميزين منهم شنطة أدوات بإجمالى ٧٠ شنطة ، بالإضافة إلى تسليم ٢٠٠ منحة تعليمية لمستفيدى المشروعات الصغيرة ، و تقديم خدمات لعدد ٥٠ مواطن من ذوى الإعاقة ، كما يهدف المشروع إلى إنشاء مركز غسيل كلوى .

وحضر التسليم هناء البورينى مدير مؤسسة بنك مصر للتنمية ، و هبه حسين مديرة برامج المؤسسة، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، و احمد محمد مدير مؤسسة صناع الحياة بقنا.