قناة السويس تكشف تفاصيل حل أزمة تعطل ناقلة البترول (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن "تعطل ناقلة بترول في قناة السويس، لم يستغرق أكثر من ساعة وأرسلنا ثلاث قاطرات لحل الأزمة وعلى الفور نجحنا في حلها".

وأضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد: "قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة، مؤكدًا أن إعادة الملاحة في قناة السويس تم خلال ساعة واحدة.

وتابع "هذه الأعطال واردة ونتعامل باحترافية مع مثل هذه الوقائع، مضيفًا:" حركة الملاحة في قناة السويس تأثرت لمدة ساعتين فقط وعادت الأمور لطبيعتها".

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صرح خلال برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن قناة السويس عادت الحركة بها لطبيعتها منذ الساعة الـ 10:30 صباح اليوم، مضيفًا أن المركب العاطلة تم تحريكها حتى الكيلو 17 حتى إتمام تصليحها.

وأضاف أسامة ربيع خلال، أن هناك جاهزية عالية للقاطرات وعمال الإنقاذ، متابعًا: "نحن نتعامل باحترافية في هذه المواقف، وفي أسرع وقت، لأن الوقت يكون حازمًا".

واستكمل رئيس هيئة قناة السويس: "نجحنا في التعامل السريع مع عطل مفاجئ لإحدى ناقلات البترول، وهناك 60 سفينة.. سوف نشهد عبورها جميعًا اليوم في الاتجاهين".

وتابع أسامة ربيع، أرسلت 3 قاطرات من بورسعيد متجهة للناقلة، وتمّ سحبها للكيلو 17 لإتمام عمليات الإصلاح، لافتًا إلى أن قناة السويس تشهد اليوم مرور 60 سفينة في الاتجاهين بحمولة صافية 3.5 مليون طن، وبالتالي نحرص على عدم تأخير حركة الملاحة لفترة طويلة، ويتم تعويض ذلك من خلال زيادة السرعة بشكل بسيط أثناء حركة الإبحار حتى لا يحدث عطل بحركة المراكب.

وأشار أسامة ربيع إلى أنّه يكون هناك تعويض وحسابات مع الشركة والتوكيل مقابل الخدمة والمساعدات التي تم تقديمها للمركب، متابعًا أنه لا يمر يوم، أو اثنين إلا ويكون هناك حادثة، أو أعطال بالمراكب.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل العطل الذي أصاب ناقلة بترول خلال مرورها بقناة السويس، مضيفًا أن هيئة قناة السويس دفعت بـ3 قاطرات لنقل ناقلة البترول التي تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة.

مضيفًا أن ناقلة البترول تعطلت في الكيلو ١٢ وهو بدون ازدواج مما عطل ٨ مراكب خلفها، ولكن اتجاه الجنوب يعمل بشكل منتظم، مؤكدًا أن الموقف تحت السيطرة، وخلال ٣٠ دقيقة انتهى هذا العطل، مشيرًا إلى أن هيئة قناة السويس تمتلك كافة الخبرات اللازمة للإنقاذ وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وتابع: “هيئة قناة السويس تكون دائمًا مستعدة لحدوث أي أعطال، إذ إن السفن تصطحب دائمًا قاطرات مستعدة لحدوث أعطال مثل التي حدثت الآن، ولولا هذه القاطرات لكان من الممكن حدوث جنوح الناقلة ولكن الهيئة مستعدة دائمًا”.