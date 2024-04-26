أعراض نادرة تدل على الإصابة بالسكتة الدماغية النزفية

كشف مجموعة من الأطباء عن علامات السكتة الدماغية النزفية، ويتضمن هذا النوع من السكتات الدماغية نزيفًا حول الدماغ أو داخله مباشرةً ويحدث في 15% فقط من الحالات، ويلاحظ التعرض الأكبر لهذا النوع في الفئة العمرية من 45 إلى 70 عامًا.

إلى جانب الأعراض الكلاسيكية، مثل صعوبة الحركة، والحفاظ على التوازن، والتفكير، والتركيز، بالإضافة إلى صعوبة البلع، وخلل في الأمعاء والمثانة والتعب الشديد، تتميز السكتة الدماغية النزفية أيضًا بنوبة حادة من الصداع.

بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يحدث الألم في منطقة عنق الرحم، والذي يصاحبه القيء.

ما هي السكتة الدماغية ؟

تحدث السكتة الدماغية الإقفارية عندما تنقطع أو تقل إمدادات الدم عن جزء من الدماغ. ويمنع ذلك أنسجة الدماغ من الحصول على الأكسجين والعناصر المغذية، وتبدأ خلايا الدماغ بالموت خلال دقائق. هناك نوع آخر من السكتات الدماغية هو السكتة الدماغية النزفية، وتحدث عند وجود تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية في الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ ويؤدي الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ وإتلافها.

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. ومن الضروري الحصول على العلاج الطبي على الفور، وإذ يمكن أن يؤدي الحصول على المساعدة الطبية الطارئة بسرعة إلى تقليل تلف الدماغ ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

الخبر السار هو أن عدد الأمريكيين الذين يموتون بالسكتة الدماغية الآن أقل مما كان في الماضي ويمكن للعلاجات الفعالة أن تساعد أيضًا على الوقاية من الإعاقة الناتجة عن السكتة الدماغية.

أسباب حدوث السكتة الدماغية النزفية

السكتة الدماغية الإقفارية هي أكثر أنواع السكتات الدماغية شيوعًا وتحدث عند تضيُّق الأوعية الدموية في الدماغ أو انسدادها. ويؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم، المعروف باسم الإقفار، ويمكن أن يحدث انسداد الأوعية الدموية أو تضيُّقها بسبب تراكم الترسّبات الدهنية في الأوعية الدموية.

تحدث السكتة الدماغية النزفية عندما يحدث تسريب أو تمزق في الأوعية الدموية في الدماغ ويمكن أن يحدث النزف داخل الدماغ نتيجة حالات كثيرة تؤثر في الأوعية الدموية.

من الأسباب الأقل شيوعًا للنزف داخل الدماغ تمزق التَشوّه الشرياني الوريدي والتَشوّه الشرياني الوريدي هو تشابك غير منتظم للأوعية الدموية ذات الجدران الرقيقة.