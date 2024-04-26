أمرت نيابة الأزبكية بحبس متهم بسرقة حقيبة يد بها عملات أجنبية ومحلية في منطقة الأزبكية، 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

حبس متهم بسرقة حقيبة يد في الأزبكية

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة حقيبة يد بأسلوب«المغافلة» بداخلها مبالغ مالية (عملات «أجنبية، محلية» من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بدائرة قسم شرطة الأزبكية.

مصرع شخص وإصاابة 8 اخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعامود إنارة بأسيوط

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم وقع لسيارة ميكروباص اصطدمت بعامود إنارة على الطريق الزراعي الغربي بقرية ريفا التابعة لمركز أسيوط، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام ونقل المصابين لتلقي العلاج تحت تصرف النيابة لحين استقرار حالتهم الصحية.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى مدير أمن أسيوط ، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من أهالي مركز أسيوط بوقوع حادث تصادم ميكروباص بعمود إنارة ووجود وفيات ومصاحبين بالطريق الزراعي الغربي بزمام قرية ريفا.

وعلي الفور انتقلت قوات الشرطة و3 سيارات إسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة واصطدام سيارة ميكروباص تحمل رقم "7268 ى ع ا" بعمود إنارة بالقرب من جسر قرية ريفا بالطريق الزراعي بمركز أسيوط.

أسفر الحادث عن مصرع شخص في العقد الرابع من عمره يدعى أحمد نبيل، وإصابة 8 آخرين بينهم زوجته و"إبراهيم.س"، و"عبدالله.ع"، وعبدالرحمن محمد"، ومصطفى.س" و"كاترين.ش"، و"حازم.ن"، و"أحمد.محمود " وتنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح من متوسطة إلى خفيفة.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بالمستشفى العام لحين استخراج تقرير الطب الشرعي سبب الوفاة وتصريح بالدفن ونقل المصابين لتلقي العلاج بالمستشفى العام ومستشفى أسيوط الجامعي وتتابع النيابة الحالات لحين استقرار حالتهم الصحية وجاري تحرير المحضر اللازم بالواقعة ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتولت النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعة في مثل تلك الوقائع.

تفاصيل التحقيقات الكاملة مع عصابة الهرم للاتجار في البشر بالهرم

كشفت التحقيقات حقائق مثيرة ، في اتهام عصابة بجريمة الاتجار في البشر، واستغلال الأطفال في أعمال التسول، بعد خطفهم.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «س. ر»، 36 سنة، ربة منزل، «م.س»، 54 سنة، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بحق الطفلة منة.م، والتي لم تبلغ من العمر 12 عاما، فقد قامت المتهمة الأولى بخطفها بمسكنها واستغلا حالة الحاجة والضعف لها.

وهدد المتهمون المجني عليها بالإيذاء البدني إن لم تنفذ أوامرهم، وتعدوا عليها بالضرب، مما أجبرها علي تنفيذ أوامرهم، واستخدامها في أعمال التسول وبيع المناديل الورقية، بقصد تحقيق منافع مادية لهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اقترنت جريمتهم بجريمة تعذيبات بدنية، وانهالوا عليها ضربا بأنحاء متفرقة بجسدها، وبإحراق أجزاء من جسدها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها.

وخلال التحقيقات قال والد الطفلة منة، 46 سنة، إن المتهمة الأولى قامت بخطف طفلته منذ عام تقريبا، وإنه بالبحث عنها لم يجد لها أثرا، حتى فوجئ بصورة نجلته على مواقع التواصل الاجتماعي فذهب للقسم لاستلامها.