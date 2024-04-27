قصر باكنجهام يخطط لجنازة الملك تشارلز.. هل تدهورت حالته الصحية؟

انتشرت حالة من القلق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن كشف مصدر مقرب من الملك تشارلز الثالث، تدهور حالته الصحية مؤكدين بأنها ليست على ما يرام

الملك تشارلز

تدهور حالة الملك تشارلز الصحية

قال مجموعة من أصدقاء الملك تشارلز الثالث، وفقًا لـ صحيفة ديلي بيست، إن ملك بريطانيا لديه إصرار كبير على التغلب على المرض، وأن الجميع يكرس كل جهوده لدعمه، لكن الوضع الصحي له أكثر خطورة مما يزعمون، وأن الملك في حالة حساسة إلى حد ما.

وكشفت الكاتبة الملكية تينا براون أيضًا إلى المشاكل الصحية للملك، حيث كتبت مؤخرًا أن سرطان تشارلز قد وضع الأمير ويليام وكيت ميدلتون على مقربة مخيفة من اعتلاء العرش في الوقت الذي كانا يأملان فيه لسنوات أن يتمكنا من تربية أطفالهما.

الملك تشارلز

ولكن كان الخبر الصادم الذي كشفته وتنبأه بتدهور حالة الملك الصحة، هو مخطط القصر الملكي لجنازة تشارلز، والتي تحمل الاسم الرمزي عملية جسر ميناي قيد المراجعة حاليًا، حيث يتم أيضًا توزيع وثيقة منفصلة توضح بالتفصيل ما سار بشكل جيد في جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022 وما يمكن تحسينه في المرة القادمة التي يتوفى فيها الملك.

ووفقًا لاعترافات أحد الموظفين السابقين ، بأن المشاكل الصحية التي يعاني منها تشارلز أعطت هذه الخطط طابعًا مختلفًا، حيث تم سحب الخطط من الدرج ويجري تحديثها بشكل نشط.

الملك تشارلز

مخطط جنازة الملك تشارلز الثالث.. 9 أيام بلا دفن

شخص المل تشارلز الثالث إصابته بمرض السرطان، ووفقًا لما نشره موقع إن توتش البريطاني، أن خطط جنازة الملك تشارلز الثالث النهائية يجب أن تكون ذات أولوية في الوقت المناسب، حيث يتم التجهيز والتخطيط لها وهو مازال على قيد الحياة، وذلك بعد أن تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا لأكثر من 18 شهرًا.

ومن المقرر أن تشمل هذه الجنازة الموكب الذي سيحمل اسم عملية جسر ميناي، بروتوكولات وخطط قد تكون مألوفة لكنها مُنظمة حتى تليق بوفاة الملك تشارلز، إذ عندما يموت الملك، سيتم نقل جثمان الملك من قاعة العرش في قصر باكنجهام إلى قاعة وستمنستر، حيث سيرقد جثمانه، وستقام جنازته الرسمية بعد 9 أيام، ومن المرجح أن يتم دفنه في القبو الملكي في قلعة وندسور.