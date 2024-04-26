طبيب يوضح أشهر أعراض الإصابة بالارتجاج

أوضح اختصاصي الصدمات مارك إيفانوف العلامات التي تصاحب الارتجاج، وأن شدة الأعراض وسرعتها تعتمد على شدة الضربة.

وحذر طبيب من أن أعراض الارتجاج، بسبب حقيقة أن الدماغ محب للماء (مبلل جيدًا)، يمكن أن تظهر بعد بضع ساعات، وفي بعض الحالات بعد بضعة أيام.

بالإضافة إلى الأعراض المعروفة مثل الغثيان والصداع والدوار ويمكن أن تكون الاضطرابات الأخرى أيضًا علامات على الارتجاج لذلك، يجب الانتباه إلى تنسيق حركات المصاب، ووضوح وعيه، وكذلك وجود ذكريات الإصابة.

ويجب أيضًا أن تكون حذرًا من رد الفعل المؤلم تجاه مصادر الضوء أو الضعف أو التعرق أو الرؤية المزدوجة.

ما لا تعرفه عن الارتجاج؟

الارتجاج إصابة رضحية خفيفة في الدماغ تؤثر في وظائف الدماغ عادةً ما تكون التأثيرات قصيرة الأجل وقد تشمل: الصداع ومشكلات في التركيز والذاكرة والتوازن والمزاج والنوم.

عادةً ما يحدث الارتجاج نتيجة تعرض الرأس أو الجسم لصدمة تؤدي إلى تغيُّر في وظائف الدماغ. لا يصاب كل من يتعرض لضربة في الجسم أو الرأس بالارتجاج.

تُفقِد بعض الارتجاجات الشخص وعيه، لكن معظمها لا يفعل ذلك.

السقوط هو السبب الأكثر شيوعًا للارتجاجات، تشيع الارتجاجات أيضًا بين الرياضيين الذين يمارسون رياضة تلاحمية، مثل كرة القدم الأمريكية أو كرة القدم العادية. يتعافى معظم الأشخاص تمامًا بعد الارتجاج.

أسباب حدوث الارتجاج

خلال الارتجاج، ينزلق الدماغ ذهابًا وإيابًا داخل الجدران الداخلية للجمجمة ويمكن أن تحدث هذه الحركة القوية بسبب ضربة عنيفة في الرأس والرقبة أو الجزء العلوي من الجسم وقد تكون أيضًا بسبب التسرع أو التباطؤ المفاجئ للرأس.

ويمكن أن يحدث ذلك أثناء حوادث السير أو السقوط من الدراجة أو الاصطدام مع لاعب آخر في الرياضات.

تصيب هذه الحركات الدماغ وتؤثر في وظيفته، وغالبًا ما يكون ذلك لفترة وجيزة من الوقت ويمكن أن تؤدي الإصابة الرضحية الخفيفة في الدماغ أحيانًا إلى النزيف داخل الدماغ أو حوله، ما يؤدي إلى خمول مطول وارتباك وأحيانًا الوفاة.

ويحتاج الأشخاص الذي تعرضوا لإصابة في الدماغ إلى أن يخضعوا للمراقبة في الساعات اللاحقة للإصابة وطلب الرعاية العاجلة إذا تفاقمت الأعراض.