الرواسب الدهنية حول العينين تشير إلى ارتفاع مستويات السكر

في المراحل الأولية، يصعب اكتشاف ارتفاع مستويات السكر في الدم ومع ذلك، مع تقدم الحالة، من المؤكد أن تظهر الأعراض، يمكن أن تكون الرواسب الصفراء تحت الجلد علامة تحذيرية على أن مستويات السكر في الدم خارجة عن السيطرة.

تتركز العديد من علامات ارتفاع نسبة السكر في الدم على الجلد، مما يجعلها مرئية للعين، عادة ما يتم اكتشاف ارتفاع نسبة السكر في الدم باستخدام اختبار AC1، الذي يوضح متوسط ​​مستويات السكر لديك خلال الأشهر السابقة.

في المراحل الأولية، تشمل الأعراض القيء والجوع الشديد والعطش وسرعة ضربات القلب ومشاكل في الرؤية، ومع ذلك، مع تقدم الحالة، قد تشمل الأعراض الورم الأصفر.

يرتبط مرض Xanthelasma على نطاق واسع بارتفاع نسبة الكوليسترول، والذي يتميز بمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الدهون في الدم ولكن هناك أدلة على أن هذه الحالة قد تعكس أيضًا ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تتميز حالة الجلد بنمو واضح للرواسب الصفراء تحت البشرة، وهي ليست ضارة ولا مؤلمة.

وفقا لمايو كلينيك:"تحدث زانثلازما عندما يتراكم جسمك الكوليسترول الزائد حول عينيك قد تلاحظ نموًا أصفر مسطحًا أو مرتفعًا قليلاً على عينيك أو حولهما. الرواسب ليست ضارة أو مؤلمة، ولكنها قد تشير إلى مرض السكري غير المنضبط، أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، أو مشاكل أخرى في العين".

ما هو ارتفاع سكر الدم؟

يؤثر ارتفاع سكر الدم، المعروف أيضًا باسم فرط سكر الدم، في المصابين بداء السكري وثمة عوامل عديدة يمكن أن يكون لها دور في الإصابة بفرط سكر الدم لدى المصابين بالسكري، ومنها الطعام والأنشطة البدنية والمرض والأدوية غير المرتبطة بالسكري.

ويمكن أن يؤدي تخطي الجرعات أو عدم تناول ما يكفي من الأنسولين أو الأدوية الأخرى لخفض نسبة السكر في الدم أيضًا إلى فرط سكر الدم.

من الضروري علاج فرط سكر الدم وإذا لم يُعالَج فرط سكر الدم، فقد يصبح شديدًا، ويسبب عندئذٍ مشكلات صحية خطيرة تتطلب رعاية طارئة، بما في ذلك غيبوبة السكري وقد يؤدي استمرار فرط سكر الدم إلى مشكلات صحية تؤثر في العينين والكلى والأعصاب والقلب، حتى وإن لم يكن شديدًا.