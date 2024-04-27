علامة خفية لالتهاب المفاصل الروماتويدي على أصابعك

التهاب المفاصل الروماتويدي هو ثاني أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا، هذا أحد أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بطانة المفاصل، وهذا يمكن أن يسبب آلام المفاصل والالتهابات وحتى تلف الغضروف أو الأوتار المحيطة.

وفي بعض الحالات، قد تنتشر الأعراض إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الرئتين أو القلب ومن العلامات التحذيرية الرئيسية لهذه الحالة هو التنميل في الأصابع دون تفسير.

وفقا ل Healthline، قد يعاني بعض مرضى التهاب المفاصل من وخز في أصابعهم، وينجم عن التهاب الأوتار، والذي يرتبط بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويؤدي الالتهاب إلى زيادة الضغط على أعصاب الأصابع، مما يؤدي فيما بعد إلى الشعور بالتنميل، كما يمكن أن يسبب الضغط على الأعصاب ألمًا حارقًا في أيدي المرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

ويبدأ التهاب المفاصل الروماتويدي عادة ببطء مع أعراض خفيفة تأتي وتذهب، عادة على جانبي الجسم، وتتطور على مدى أسابيع أو أشهر، وتختلف أعراض هذه الحالة المزمنة من شخص لآخر ويمكن أن تتغير من يوم لآخر.

والأوتار الملتهبة يمكن أن تضغط على الأعصاب. وهذا يمكن أن يسبب تنميلًا أو وخزًا أو إحساسًا بالحرقان في اليدين، وهو ما يسمى متلازمة النفق الرسغي.

لكن مجرد خدر أصابعك لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ويمكن أيضًا أن يكون سببه مرض السكري، أو النفق الرسغي، أو حتى ضغط الأعصاب.

ويجب عليك التحدث مع طبيبك إذا أصبحت أصابعك مخدرة واستمر الإحساس، إذا تطورت مباشرة بعد إصابة في الرأس، فاطلب العناية الطبية على الفور.

ما هو التهاب المفاصل

التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم.، وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر، ويتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل، التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.