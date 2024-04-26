المصور خليل الوقاف يكشف إعدادات الكاميرا للتصوير الاحترافي

أكد المصور السوري خليل غازي الوقاف، على وجود الكثير من إعدادات الكاميرا، والتي تتطلب من المصور بعض الممارسة لفهمها بشكل صحيح، خاصةً للمبتدئين، قائلا: "حتى المصورون المتقدمون لن يفعلوا دائمًا كل شيء على أكمل وجه، ولكن الأمر يستحق أن تتعلم كيفية ضبط إعدادات الكاميرا بشكل صحيح".

وأشار خليل الوقاف، إلى أهمية التدرب على أوضاع الكاميرا بخلاف الوضع التلقائي الكامل، مردفا: "لن تتعلم أي شيء إذا كانت الكاميرا الخاصة بك تتخذ جميع القرارات نيابة عنك، قد يكون الأمر مربكا في البداية، ولكن ركز على فتحة الكاميرا، وسرعة مصراع الكاميرا، وISO سوف تعطيك بداية جيدة، هذه هي الإعدادات الثلاثة الأكثر أهمية في كل التصوير الفوتوغرافي".

وتابع المصور: "بصرف النظر عن الفتحة وسرعة الغالق وiSO تعرف على كيفية التركيز بشكل صحيح من خلال التدرب على أوضاع التركيز التلقائي المختلفة، فمن المحتمل أن تفضل التركيز البؤري التلقائي أحادي المؤازرة (المعروف أيضًا باسم One-Shot AF) وتستخدمه للأهداف الثابتة، والتركيز التلقائي المؤازر المستمر (المعروف أيضًا باسم AI Servo) وتستخدمه للأهداف المتحركة".

اختتم المصور خليل غازي الوقاف، نصائحه، بالتأكيد على أهمية التقاط صور بتنسيق RAW إذا كنت ترغب في تعديل صورك، أو تعتقد أن هناك أي فرصة لتعديلها في المستقبل.