8 أسباب أكثر احتمالا للتغيرات في مفصل الورك

النساء ذوات الوزن الزائد الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 70 عامًا هم أكبر مجموعة من الأشخاص المصابين بداء مفصل الورك ووفقا للإحصاءات، فإن أمريكا الشمالية لديها أعلى معدل في هذه المجموعة - 2.5٪، هناك عدد أقل من الرجال الذين يعانون من هذا المرض - 1.6٪.

السبب الرئيسي، ولكن ليس الوحيد للتغيرات المرضية في مفصل الورك، هو زيادة الحمل المستمر عليه. تظهر في البداية ليس بألم شديد، ولكن بالتعب، وصعوبة الاستيقاظ بعد فترة طويلة من الجلوس أو المشي لفترة طويلة والحقيقة هي أنه لا توجد نهايات عصبية في الأنسجة الغضروفية، وبالتالي فإن التغييرات الأولية تمر دون أن يلاحظها أحدK وفقط عندما تنشأ صعوبات في عمل المفصل، يلاحظ الشخص أنه أصبح من الصعب عليه النهوض، ويحتاج إلى التجول، وهناك صعوبات في تسلق السلالم، وما إلى ذلك.

وبالنظر إلى أن داء مفصل الورك يتطلب فترة طويلة، العلاج المعقد والجراحي في بعض الأحيان، يجدر النظر بمزيد من التفصيل في الأسباب التي تؤدي إلى تطوره. ثم يمكنك فهم التدابير الوقائية التي ستكون أكثر فعالية. سنتحدث عن داء مفصل الورك الثانوي؛ الابتدائي - الخلقي - لا يحتاج إلى شرح مفصل.

الأسباب الأكثر احتمالا للتغيرات في مفصل الورك

1- الإصابات (كسور الرأس أو عنق الفخذ أو الحُق) - تصبح مثل هذه الحالات أكثر تواتراً في الشتاء، عندما يسقط الناس على الأرض بسبب الطرق الزلقة.

2- الحمل الزائد الكبير - يمكن لأي شخص رفع وحمل الأحمال الثقيلة سواء في المنزل أو في العمل، وهذا السبب يمثل حوالي 85٪ من حالات المرض. وينبغي أيضًا إدراج الرياضات الاحترافية في هذه الفئة.

3- خلع الورك - والنتيجة هي انقطاع تدفق الدم في هذه المنطقة، مما يؤدي إلى تغيرات تنكسية. في أغلب الأحيان، يتطور النخر العقيم لرأس الفخذ.

4- العمليات الالتهابية في منطقة مفصل الورك (التهاب المفاصل، التهاب الأوتار، التهاب كيسي، التهاب الغشاء المفصلي) - أنها تؤدي إلى اضطرابات في إمدادات الدم ووظيفة الجهاز في مسار مزمن، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ترقق طبقة أنسجة الغضروف.

5- اضطراب تعصيب الأنسجة (الاعتلال العصبي) .

6- الاضطرابات الهرمونية - يتطور هشاشة العظام أولاً، مما يسبب خللاً في المفصل ويزيد من احتمالية الإصابة.

7- الأورام الخبيثة والانبثاثات.

8- أمراض المناعة الذاتية - في أغلب الأحيان يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى داء مفصل الورك.

يمكن أن يكون علاج التهاب المفاصل طويلاً حتى الآن، تم تطوير أكثر من 20 طريقة علاجية، ويتم اختيار نظام محدد لكل مريض على حدة.